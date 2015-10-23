Виторино Хилтон: «Это ненормально, что фанаты «Марселя» так быстро забыли все хорошее про Вальбуэна»

<p><em>38-летний защитник «Монпелье» <a href="https:///player/9483" target="_blank">Виторино Хилтон</a> - легенда французского футбола, двукратный чемпион Лиги 1 и один из самых корректных игроков обороны в истории. И вот этот суперчеловек специально для «Бомбардира» рассказал об особенностях чемпионата Франции, президенте с перекрашенными волосами и стиле работы экс-тренера «Алании».</em></p> <p><strong>- Как вы можете объяснить нынешнюю ситуацию в «Монпелье» и неудачное начало сезона?</strong></p> <p>- Действительно нет никакого объяснения. Начало сезона у нас выдалось очень сложным, это правда. Хотя мы хорошо готовились к старту. Сейчас много работаем, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.</p> <p><strong>- Как реагируют болельщики?</strong></p> <p>- Сейчас болельщики на нашей стороне. На одном из последних матчей с «Лорьяном» мы получили мощную поддержку с их стороны. Для нас очень важно иметь эту уверенность в болельщиках, особенно в тяжелые периоды.</p> <p><strong>- Как вы охарактеризуете работу с Роланом Курбисом?</strong></p> <p>- Это тренер, который обращает особое внимание на тактику. Его помощники готовят для нас презентации и подробно объясняют тактическую схему для каждой игры.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445546592_Хилтон.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Вы выигрывали титулы в Лиге 1 и в Лиге 2. Какой для вас важнее?</strong></p> <p>- Титул с «Монпелье» это нечто особенное – мы были маленьким клубом, от которого никто не ожидал того, что он выиграет чемпионат и обгонит «ПСЖ» и другие клубы, которые мощнее нас почти всем. Но это было, конечно, невероятно. Болельщики разделили этот титул вместе с нами. По ощущениям это было как мечта, осуществившаяся у всех вокруг. Мы не верили во все это, как и наши болельщики.</p> <p><strong>- Как вы отреагировали на прическу президента?</strong></p> <p> - Это была наша с Реми Кабелла и Анри Бедимо идея. Мы абсолютно не думали, что он согласится на это пари. Это был невероятный момент, если честно. Ему было нелегко все это сделать. Но тут мы поняли, что наш президент всегда держит свои обещания и осмеливается делать то, на что другой человек не пошел бы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445579940_2.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><strong>- Как вы думаете, почему после завоевания титула многие игроки «Монпелье», которые покинули клуб, вернулись во Францию?</strong></p> <p>- Я думаю, здесь влияет перспектива Евро-2016 во Франции. Вернувшись на родину, многие игроки надеются попасть в поле зрения Дидье Дешама и отправиться на Евро.</p> <p><strong>- Сравните атмосферу на стадионах «Марселя» и «Монпелье».</strong></p> <p>- Их сложно сравнить. «Марсель» - один из самых популярных французских клубов, и атмосфера на стадионе просто сумасшедшая. Но «Монпелье» немного отличается. Наши болельщики нас здорово поддерживают, но в самом городе хорошо развиты и другие виды спорта (гандбол, регби, волейбол, баскетбол), поэтому у нас большая конкуренция за внимание публики и посещаемость на стадионе.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445546725_Вальбуэна.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Было тяжело переходить в «Марсель» из-за болельщиков?</strong></p> <p>- Нет, напротив. Нет ничего проще, чем выступать перед публикой, которая подгоняет тебя и активно болеет.</p> <p><strong>- Что думают во Франции о Вальбуэна?</strong></p> <p>- С ним получилась очень грустная ситуация. Матье Вальбуэна был невероятен в «Марселе», он был просто великолепен, он завоевывал титулы. Но память у фанатов очень короткая. Это ненормально.</p> <p><strong>- Как мы охарактеризуете Лигу 1 после 10 лет здесь?</strong></p> <p>- Лига 1 очень изменилась с момента моего перехода в «Бастию». За 10 лет чемпионат стал более популярным, особенно многое изменилось с «Лионом» и «ПСЖ». Чемпионат стал более европейским и, соответственно, более сложным.</p> <p><strong>- Почему вы остались во Франции? Какие еще чемпионаты интересовались вами?</strong></p> <p>- После 10 лет во Франции я себя чувствую тут невероятно комфортно. Мне нравилось выступать за все клубы, в которых я был («Бастия», «Ланс», «Марсель», «Монпелье»). Из зарубежных лиг я бы с удовольствием поиграл в Испании, но пока такой возможности не было.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445546474_Браз.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Вы скучаете по Бразилии?</strong></p> <p>- Конечно, немного скучаю. Но я уже 10 лет во Франции, я чувствую себя почти французом. Я стараюсь летать в Бразилию, когда появляется возможность, и всегда получаю огромное удовольствие от этих поездок, встречаюсь с друзьями и родными.</p> <p><strong>- Что вы думаете о финансовой поддержке «ПСЖ»?</strong></p> <p>- Это очень хорошо для «ПСЖ» и для их участия в Лиге чемпионов, но несколько вредно для Лиги 1 в целом. Из-за этой ситуации сложилось как бы два чемпионата в одном: чемпионат «ПСЖ» и чемпионат всех остальных команд.</p> <p><strong>- Это ваш последний сезон?</strong></p> <p>- Нет, надеюсь поиграть еще как минимум два сезона. Я в хорошей физической форме и не вижу ни одной причины, чтобы завершать карьеру.</p> <p><strong><a href="https:///articles/445258" target="_blank">Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/445590" target="_blank">Златко Юнузович: «Я хочу войти в историю «Вердера»</a></strong></p>