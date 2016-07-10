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Почему я ненавижу сборную Франции

Скандалист Эвра

Молодой Патрис Эвра был шикарен в «Монако», потом на долгие годы закрепился в «МЮ», а сейчас небезуспешно пылит за «Ювентус» и никого не пускает на левый фланг обороны сборной Франции, где порой творит невероятные чудеса – например, 17 (!) выигранных верховых единоборств в игре с Албанией. Однако, скандальная натура Эвра никак не оставляет шансов проникнуться к нему хоть какой-то симпатией.

Все началось с памятных воплей о расизме после стычки с Луисом Суаресом и цирке вокруг «нерукопожатия» в одном из матчей. Затем перед позорным ЧМ-2010 Патриса назначили капитаном сборной Франции, и с этой функцией Эвра не только не справился, а еще и стал одним из главных зачинщиков знаменитого бунта в команде, на всю страну поссорившись с одним из тренеров. Даже спокойный Лилиан Тюрам не выдержал: «Игроков нужно серьезно наказать, а Эвра не должен возвращаться в сборную вообще». Прошло время, скандал замяли, главного тренера Раймона Доменека убрали, а Эвра снова стал играть за сборную, однако капитанскую повязку ему никто не доверил. «Он важный игрок, но капитаном Франции больше никогда не станет», – отрезал Дидье Дешам, и к этой теме больше не возвращались. Но осадок остался у всех.

Пять французов, по которым мы скучаем

Назойливый шум вокруг Погба

95 миллионов евро предлагает «Манчестер Сити». «Челси» – сотню. «МЮ» – 120. «Реал» к 120 миллионам приплюсовал бы еще пару игроков. А не хотят ли американцы купить его за триста? Может, китайцы, да сразу за пятьсот? Или кто-то прилетит из космоса и ради Погба подарит нам обратную сторону Луны? Вконец достало, честное слово.

Истерика вокруг Поля Погба, ради которого едва ли не все топ-клубы Европы готовы бить свои трансферные рекорды, уже достигла такого пика, которому позавидует любая клоппомания. Сам же Погба ни на ЧМ-2014, ни на нынешнем Евро не сделал ничего такого, чтобы всю эту суету можно было бы хоть как-то оправдать. Турнир он начал откровенно плохо, но в игре со Швейцарией был лучшим, а в матчах плей-офф далеко не худшим – это правда. Но пиар пока что опережает заслуги этого, безусловно, талантливого парня, а сам он определить свое будущее который год не в силах. Может, хоть в финале покажет, каких денег он на самом деле стоит.

Дешам забыл о Гамейро

Ради создания прекрасной атмосферы в сборной Франции Дидье Дешам последовательно вывел из нее всех скандалистов или тех игроков, которые могли бы тайно претендовать на это сомнительную роль (Эвра не в счет – против Дешама он и пикнуть не посмеет, Патрис вообще ему обязан за прогресс в «Монако» с десяток лет назад). Вопросов нет: решение не только умное, но и довольно смелое – в сборной нет ни Вальбуэна, ни Бензема, ставших участниками памятного конфликта.

Но как объяснить полный игнор Александра Лаказетта, забивающего 20+ голов в «Лионе» третий год кряду, и Кевина Гамейро, проведшего абсолютно лучший сезон в карьере и выигравшего третий еврокубок подряд? Вместо них на подмену Оливье Жиру (которого в этом году не критиковал только ленивый) выходит грузный Андре-Пьер Жиньяк, который за свои 163 минуты на этом Евро лишь дважды попал в створ ворот, ни разу никого не обвел и загубил множество перспективных контратак. Вполне понятно желание Дешама добавить мощи в атаку вместо устающего Жиру (Лакасетт и Гамейро по габаритам и близко не сравнятся с Жиньяком), но нужен ли тогда в команде Антони Марсьяль, который вообще на турнире не похож на себя? Словом, найти место хотя бы одному из легковесной пары вполне можно было. И заслужили оба уж точно не меньше, чем Жиньяк из чемпионата Мексики.

За хозяев болеть неинтересно

Не каждому по душе переживать за фаворита, если он к тому же является хозяином большого чемпионата. На его стороне всегда козырь в лице гигантской армии фанатов, к которым иногда присоединяются и судьи. Потому и поражения той же Португалии-2004 или Германии-2006 и уж тем более Бразилии-2014 – запоминаются больше, чем турнир, который мощные хозяева и выиграли (Франция-1998) или же где их отчаянно тащили за уши (Корея-2002). Сейчас тоже слишком много «за» для Франции – и легкая группа, и два проходных соперника в плей-офф, и откровенное везение с пенальти в полуфинале вкупе с ошибкой Нойера на выходе. Португалия, как команда, гораздо сильнее всех тех, с кем французы играли на турнире, не считая немцев, но все равно на стороне «трехцветных» в этом финале практически все. Кроме жуткого давления.

Говорить Франции «спасибо за прекрасный Евро» язык не повернется по двум причинам. Первая – жуткий беспредел с организацией порядка, пусть и идиотов-фанатов на этот раз съехалось уж слишком много, но попытки свалить именно на них некачественную работу полиции вообще выглядят крайне нелепо. Вторая – сам Евро в памяти болельщиков уж точно станет одним из самых унылых больших турниров, как ни меняй к нему отношение. Вот в этом Франция уже не виновата. Но на фоне серости и ее сборной тоже не удалось стать самой яркой, хотя шикарный выбор игроков в заявке, напротив, мог бы это изменить.

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Успехи сборной не влияют на слабый чемпионат Франции

А что, в Португалии он лучше? Ответ – да. Хотя бы потому, что в еврокубках португальцы практически регулярно отжигают. 20 лет прошло с тех пор, как во Францию приехал последний евротрофей, когда «ПСЖ» завоевал Кубок Кубков. После этого – несколько финалов и полная еврокубковая импотенция. Успехи сборной на ЧМ-1998 и Евро-2000 росту клубного футбола никак не способствовали, а в рейтинге УЕФА Франция и вовсе рухнула на шестое место, да еще может скатиться на седьмое, если российские клубы (ха-ха) поднапрягутся. Чемпионат же в зрелищности не прибавит, его и так смотреть крайне тяжело без подушки с одеялом, а молодежь в любом случае будет стремиться за рубеж. Не говоря уж о перепичканном деньгами «ПСЖ», который в одиночку тащит страну в рейтинге, но при всех своих гигантских возможностях даже до полуфинала Лиги чемпионов никак не доберется.

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Пять причин, почему сборная Франции должна выиграть Евро

Чемпионат Европы Европа Франция Португалия ПСЖ Эвра Патрис Бензема Карим Гамейро Кевин Ляказетт Александр Гризманн Антуан Погба Поль Марсьяль Антони Дешам Дидье
Комментарии (9)
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zayacl983
1468137068
А я бы с удовольствием посмотрел хотя бы разок,как вы прямо в глаза cкажете спортсмену то что про него пишете,что ни статья,почему я ненавижу,сплошной негатив,слово то еще какое громкое,не просто не люблю,а ненавижу,о как!Позволяете себе оскорбления и какие-то оценки,такое ощущение что пишет эксперт,в прошлом олимпийский чемпион,или чемпион мира,хотя на самом деле пишут в большинстве случаев бывшие спортсмены,которые кроме вымпела из спортшколы ни хрена в руках не держали, почему нельзя поделикатней,кто,Вы,уважаемый,такой,чтобы называть всемирного известного и бесспорно заслуженного человека нытиком?!Чего сами-то достигли в спортивном плане,мне почему-то представляется герой из сериала "Воронины" по сюжету ваш коллега,сам еще тот нытик и подкаблучник.Подумайте о том что возможно придется по мужски отвечать когда-нибудь за свои слова,и как бы не получилось как в фильме "Джентельмены удачи"-"я злой и страшный серый волк"))пишите красиво и объективно,и не будет надобности привлекать читателя негативом
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zayacl983
1468137197
А я бы с удовольствием посмотрел хотя бы разок,как вы прямо в глаза спортсмену то что он про него пишете,что ни статья,почему я ненавижу,сплошной негатив,слово то еще какое громкое,не просто не люблю,а ненавижу,о как!Позволяете себе оскорбления и какие-то оценки,такое ощущение что пишет эксперт,в прошлом олимпийский чемпион,или чемпион мира,хотя на самом деле пишут в большинстве случаев бывшие спортсмены,которые кроме вымпела из спортшколы ни хрена в руках не держали, почему нельзя поделикатней,кто,Вы,уважаемый,такой,чтобы называть всемирно известного и бесспорно заслуженного человека нытиком?!Чего сами-то достигли в спортивном плане,мне почему-то представляется герой из сериала "Воронины" по сюжету ваш коллега,сам еще тот нытик и подкаблучник.Пишите красиво и объективно,и не будет надобности привлекать читателя оскорблениями спортсменов
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Beshanai_svin
1468140651
Заголовок подкачал, а в целом статья понравилась. Хотя я и не согласен с мнением автора, и французы всё же "веселее" по игре чем португальцы. И про ненависть к конкретным игрокам, так её тут нет, а в целом о команде речь...
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Ваятель
1468143257
Абсолютно глупые не нужные статьи ...
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BAIv
1468149957
сайт го.вно чернухи пока уро.ский сайт
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azar80
1468155757
потому, что Платини друг Коллины, и судьи решают в пользу петушкоф
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andreyd57
1468160648
У автора что личная неприязнь ко всему французскому ???!!! Ну так пусть болеет за Люксембург.....
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firs04
1468175138
не читая статью, ненавижу за то, что во всех матчах евро их тянут судьи
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За Великую Францию!
1540455403
Автор - ты больной ненавистник Великой Франции! Я бы тебе рожу твою ватную с удовольствием начистил. С таким же успехом могу и я заявить то, что ненавижу путинскую помойку, плешивого несменяемого узурпатора и вас мразотных тупоголовых ватников и это абсолютная правда, хотя бы по одной той лишь причине, то что рашка - мировое Зло. А Франция же она Великая и будет ею оставаться не смотря ни на что, это цивилизованный мир, это прогресс. А вам ущербным ватным мразям-ненавистникам французского предлагаю убиться...
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