Почему я ненавижу сборную Франции

Скандалист Эвра

Молодой Патрис Эвра был шикарен в «Монако», потом на долгие годы закрепился в «МЮ», а сейчас небезуспешно пылит за «Ювентус» и никого не пускает на левый фланг обороны сборной Франции, где порой творит невероятные чудеса – например, 17 (!) выигранных верховых единоборств в игре с Албанией. Однако, скандальная натура Эвра никак не оставляет шансов проникнуться к нему хоть какой-то симпатией.

Все началось с памятных воплей о расизме после стычки с Луисом Суаресом и цирке вокруг «нерукопожатия» в одном из матчей. Затем перед позорным ЧМ-2010 Патриса назначили капитаном сборной Франции, и с этой функцией Эвра не только не справился, а еще и стал одним из главных зачинщиков знаменитого бунта в команде, на всю страну поссорившись с одним из тренеров. Даже спокойный Лилиан Тюрам не выдержал: «Игроков нужно серьезно наказать, а Эвра не должен возвращаться в сборную вообще». Прошло время, скандал замяли, главного тренера Раймона Доменека убрали, а Эвра снова стал играть за сборную, однако капитанскую повязку ему никто не доверил. «Он важный игрок, но капитаном Франции больше никогда не станет», – отрезал Дидье Дешам, и к этой теме больше не возвращались. Но осадок остался у всех.

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Назойливый шум вокруг Погба

95 миллионов евро предлагает «Манчестер Сити». «Челси» – сотню. «МЮ» – 120. «Реал» к 120 миллионам приплюсовал бы еще пару игроков. А не хотят ли американцы купить его за триста? Может, китайцы, да сразу за пятьсот? Или кто-то прилетит из космоса и ради Погба подарит нам обратную сторону Луны? Вконец достало, честное слово.

Истерика вокруг Поля Погба, ради которого едва ли не все топ-клубы Европы готовы бить свои трансферные рекорды, уже достигла такого пика, которому позавидует любая клоппомания. Сам же Погба ни на ЧМ-2014, ни на нынешнем Евро не сделал ничего такого, чтобы всю эту суету можно было бы хоть как-то оправдать. Турнир он начал откровенно плохо, но в игре со Швейцарией был лучшим, а в матчах плей-офф далеко не худшим – это правда. Но пиар пока что опережает заслуги этого, безусловно, талантливого парня, а сам он определить свое будущее который год не в силах. Может, хоть в финале покажет, каких денег он на самом деле стоит.

Дешам забыл о Гамейро

Ради создания прекрасной атмосферы в сборной Франции Дидье Дешам последовательно вывел из нее всех скандалистов или тех игроков, которые могли бы тайно претендовать на это сомнительную роль (Эвра не в счет – против Дешама он и пикнуть не посмеет, Патрис вообще ему обязан за прогресс в «Монако» с десяток лет назад). Вопросов нет: решение не только умное, но и довольно смелое – в сборной нет ни Вальбуэна, ни Бензема, ставших участниками памятного конфликта.

Но как объяснить полный игнор Александра Лаказетта, забивающего 20+ голов в «Лионе» третий год кряду, и Кевина Гамейро, проведшего абсолютно лучший сезон в карьере и выигравшего третий еврокубок подряд? Вместо них на подмену Оливье Жиру (которого в этом году не критиковал только ленивый) выходит грузный Андре-Пьер Жиньяк, который за свои 163 минуты на этом Евро лишь дважды попал в створ ворот, ни разу никого не обвел и загубил множество перспективных контратак. Вполне понятно желание Дешама добавить мощи в атаку вместо устающего Жиру (Лакасетт и Гамейро по габаритам и близко не сравнятся с Жиньяком), но нужен ли тогда в команде Антони Марсьяль, который вообще на турнире не похож на себя? Словом, найти место хотя бы одному из легковесной пары вполне можно было. И заслужили оба уж точно не меньше, чем Жиньяк из чемпионата Мексики.

За хозяев болеть неинтересно

Не каждому по душе переживать за фаворита, если он к тому же является хозяином большого чемпионата. На его стороне всегда козырь в лице гигантской армии фанатов, к которым иногда присоединяются и судьи. Потому и поражения той же Португалии-2004 или Германии-2006 и уж тем более Бразилии-2014 – запоминаются больше, чем турнир, который мощные хозяева и выиграли (Франция-1998) или же где их отчаянно тащили за уши (Корея-2002). Сейчас тоже слишком много «за» для Франции – и легкая группа, и два проходных соперника в плей-офф, и откровенное везение с пенальти в полуфинале вкупе с ошибкой Нойера на выходе. Португалия, как команда, гораздо сильнее всех тех, с кем французы играли на турнире, не считая немцев, но все равно на стороне «трехцветных» в этом финале практически все. Кроме жуткого давления.

Говорить Франции «спасибо за прекрасный Евро» язык не повернется по двум причинам. Первая – жуткий беспредел с организацией порядка, пусть и идиотов-фанатов на этот раз съехалось уж слишком много, но попытки свалить именно на них некачественную работу полиции вообще выглядят крайне нелепо. Вторая – сам Евро в памяти болельщиков уж точно станет одним из самых унылых больших турниров, как ни меняй к нему отношение. Вот в этом Франция уже не виновата. Но на фоне серости и ее сборной тоже не удалось стать самой яркой, хотя шикарный выбор игроков в заявке, напротив, мог бы это изменить.

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Успехи сборной не влияют на слабый чемпионат Франции

А что, в Португалии он лучше? Ответ – да. Хотя бы потому, что в еврокубках португальцы практически регулярно отжигают. 20 лет прошло с тех пор, как во Францию приехал последний евротрофей, когда «ПСЖ» завоевал Кубок Кубков. После этого – несколько финалов и полная еврокубковая импотенция. Успехи сборной на ЧМ-1998 и Евро-2000 росту клубного футбола никак не способствовали, а в рейтинге УЕФА Франция и вовсе рухнула на шестое место, да еще может скатиться на седьмое, если российские клубы (ха-ха) поднапрягутся. Чемпионат же в зрелищности не прибавит, его и так смотреть крайне тяжело без подушки с одеялом, а молодежь в любом случае будет стремиться за рубеж. Не говоря уж о перепичканном деньгами «ПСЖ», который в одиночку тащит страну в рейтинге, но при всех своих гигантских возможностях даже до полуфинала Лиги чемпионов никак не доберется.

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