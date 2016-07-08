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    Скандал 16 лет спустя. Франция снова выходит в финал Евро благодаря чужой руке


    4.4
    Голосов: 5
    08.07.2016 00:21
    Сборная Франции выиграла Евро-2000, выйдя в финал из-за гандбольного приема несчастного португальца Абеля Шавьера. Спустя 16 лет история повторилась – решающим моментом полуфинала с Германией стал спорный эпизод с участием немца с такой же шипящей фамилией.

    Ирония судьбы: именно сборная Португалии – соперник Франции по финалу Евро-2016, гораздо более яркая и красивая на том чемпионате в 2000 году, встала на пути французов в полуфинале и упорно сражалась против фаворитов. Однако при счете 1:1 за три минуты до конца второго овертайма защитник Абель Шавьер рукой преградил мяч после прострела Вильторда. Овертаймы тогда шли до золотого гола.

    Главный судья Гюнтер Бенке никак не мог усмирить бушевавших португальцев и тут же удалил Нуну Гомеша за толчок. Луиш Фигу сорвал с себя майку и просто ушел с поля еще до удара с пенальти. Шавьер после матча был чернее тучи: «Я собирался сделать подкат и подал корпус вперед. Интересно, как можно в такой момент держать руки прижатыми к телу? Как профессиональному футболисту, мне прекрасно известно, что в футбол играют ногами, а не руками. Но порой все происходит слишком быстро. Никакого умысла с моей стороны не было. В итоге нас просто обокрали!».

    К точке подошел Зинедин Зидан.

    Франция в финале. Страсти при этом не улеглись, и защитник сборной Португалии Руй Жорже продолжал прессовать бокового судью (который и подсказал главному рефери, что нужно назначить пенальти), а полузащитник Паулу Бенту – будущий тренер сборной Португалии, доведший ее до полуфинала Евро-2012 – просто плюнул в лицо лайнсмену.

    «Португалия, похоже, мало интересует УЕФА, потому всех устраивает, что нас в финале не будет, – заявил Фигу. – Франция играла отлично, но если бы счет был 0:4, нам нечего было бы сказать. Но проигрывать из-за судейских ухищрений нестерпимо».

    «С ума сойти! Когда забивался первый гол, Анелька находился в офсайде, ну а в эпизоде с пенальти мяч нашел руку, а не рука – мяч. Все, что происходит – доказательство того, что Португалия слишком мала, чтобы претендовать на первые роли в футбольной Европе», – кипел Руй Жорже, но изменить уже ничего было нельзя.

    Впоследствии за хулиганство на поле Нуну Гомеш был дисквалифицирован аж на семь месяцев на международных турнирах. Паулу Бенту дали пять месяцев. А французы вышли в финал, где в невероятно драматичном матче переиграли команду Италии 2:1.

    Сегодня сборная Франции снова вышла в финал Евро благодаря пенальти за игру рукой Бастиана Швайнштайгера. Об этом тоже будут много говорить. Пока они говорят, Франция пойдет за вторым евротитулом, сыграв как раз с Португалией, которую так все обидели 16 лет назад. И которая, господи, 40 лет обыграть эту Францию никак не может.

    Притом, яркая Португалия-2004 проиграла у себя на родине чемпионат Европы скучным грекам, а теперь уже сама, напоминающая ту Грецию, сыграет в решающем матче с хозяевами-французами. Крутой сюжет, не правда ли?

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    Евро-2016. Сборная Франции обыграла Германию и вышла в финал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal.com
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 8 июля 2016, 22:25

      подождите судья и с португальцами засудит

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 июля 2016, 19:39

      немцы еще с итальянцами должны были вылететь...везение не может быть постоянным

      -3
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > fakel-vrn 9 июля 2016, 09:04

      Вообще то повезло Италии, что Боатенг привез шляпный пенальти, видать хотел в волейбол сыграть) Так что макароны всрали по делу!

      2
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 8 июля 2016, 18:27

      Да, немцы были хороши, прессовали, владели мячом, но этого было мало. Есть, конечно, вопросы к судейству, ни столько за обидный пенальти в раздевалку, сколько за то, что не засудили явные фолы французов. Но самое обидное то, что немцы ни разу не забили французам в полуфинале! На этом чемпионате немцам не хватило ни столько везения, сколько ... меткости! Дракслер мог даже сравнять счет, если бы не штанга. Можно бесконечно спорить на счет пенальти, и говорить "если бы, да кабы", да начнем с того, что Германию могла остановить Италия, но их подвела удача.. или опять же - меткость. Но этот матч уже история. Леву следует тренировать пенальтистов к следующему ЧМ или Евро-2020.

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 8 июля 2016, 13:54

      Что-то никто карпина не цитирует вчера осчастливил всю аудиторию мачтв своим присутствием

      0
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    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 8 июля 2016, 13:12

      Это не французы молодцы, а немцы играли плохо (сами на себя не были похожи) , как и многие команды, выступавшие на этом ЕВРО. Совпадение...?

      -1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 8 июля 2016, 12:26

      Левый 11-ти метровый конечно подломал игру, но ведь немцы не забили при этом пропустив второй мяч, т.е. все правильно, хотя Германии и откровенно не везло...

      0
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > mik1954 8 июля 2016, 14:22

      Заметь, и Франция не забила)

      -1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 8 июля 2016, 12:13

      судья козлопас

      2
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      Рейтинг: +77

      чифа > alexandr1205 8 июля 2016, 14:39

      да верно,отомстил за макаронников

      2
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      Рейтинг: +34

      толллян > чифа 9 июля 2016, 10:34

      да

      1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 8 июля 2016, 09:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      даже если пенальти и не было, то французы забили мяч с игры, все законно в пределах правил.

      -4
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > 15426378s 8 июля 2016, 14:20

      Посмотри игру для начала, и увидишь что шляпный пенальти сломал просто на просто игру!!!
      К 35 минуте вот такая была стата, пасы и владение.
      Г - 271 на 62%
      Ф - 98 на 38%
      И даже когда было 0-2, немцы всё равно прижали петушарню, и было владение уже 68 на 32.
      Но судья не увидел 3 пенальти в ворота петухов))) Красава)
      Так что гол с игры, залупа полная!

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 июля 2016, 09:26

      Изначально понятно было, что итальянский судья будет мстить немцам за 1/4, надо ставить незаинтересованных

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      Рейтинг: +305

      Strig 8 июля 2016, 08:33

      Шпрехен зи дейч!?

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