Гризманн вышел на второе место по числу голов, забитых на одном ЧЕ

В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0.

Автором обоих голов стал нападающий Антуан Гризманн, который довел число забитых им на нынешнем Евро мячей до шести.

Ранее только одному игроку удавалось забить больше в течение одного чемпионата Европы: в 1984 году Мишель Платини отличился девять раз.

По пять голов на одном Евро забивали Марко ван Бастен, Алан Ширер, Патрик Клюйверт, Саво Милошевич и Милан Барош.