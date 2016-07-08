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    Гризманн вышел на второе место по числу голов, забитых на одном ЧЕ

    В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0.

    Автором обоих голов стал нападающий Антуан Гризманн, который довел число забитых им на нынешнем Евро мячей до шести.

    Ранее только одному игроку удавалось забить больше в течение одного чемпионата Европы: в 1984 году Мишель Платини отличился девять раз.

    По пять голов на одном Евро забивали Марко ван Бастен, Алан Ширер, Патрик Клюйверт, Саво Милошевич и Милан Барош.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 00:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 19:36

      Гризман молодец но то как он празднует забитые голы прям гейство какое то.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 июля 2016, 10:31

      Платини забил бы 15 наверное.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 июля 2016, 10:31

      Больше матчей больше голов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 июля 2016, 07:26

      Ну если объективно говорить то на нынешнем евро команды сыграли больше матчей... добавилась стадия 1/8...

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 8 июля 2016, 04:43

      Забей ещё 3 гола на вороту Португалию и ты догоняеш Платини

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 8 июля 2016, 04:36

      "ВторойКОКРРИН", шутка

      1
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      Рейтинг: +9

      df436hf 8 июля 2016, 01:54

      Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/FF

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 8 июля 2016, 01:04

      Гризман super !!!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 июля 2016, 00:24

      Гризманн красавец!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 июля 2016, 00:17

      Антуанн молодец!Работяга!Заслужил!Вот что значит талант + работает с Симеоне в клубе!

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Рулон Обоевъ 8 июля 2016, 00:33

      С языка снял)

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ЖОРРО 8 июля 2016, 13:39

      если с симеоне в клубе работает, значит он хороший защитник! Только насчет таланта с тобой соглашусь! В становлении нападающих заслуги симеоне нет, он только защиту тренирует из 10 игроков на поле!

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