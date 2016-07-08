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    Лев: «Мы были лучше во всем»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат полуфинального матча Евро-2016 против команды Франции (0:2).

    «Мы были лучше. Мы приложили много усилий, шли вперед, были хороши в единоборствах. Нам не повезло пропустить в самом конце первого тайма, это было невезение.

    У нас были свои моменты, но мы не забили. Сегодня у нас не было необходимой доли удачи. Когда мы вылетали в 2010 и 2012 годах, соперники были лучше нас, а сегодня мы были лучше Франции во всем, кроме голов и результата.

    Думаю, Франция выиграет в финале. Португалия меня пока не слишком впечатлила», – сказал Лев.

    Источник: УЕФА

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    08.07.2016 00:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 09:19

      Ага...
      Кроме самого главного - счета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июля 2016, 08:57

      Нужно всем руки поотрубать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 8 июля 2016, 07:56

      Не повезло...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 8 июля 2016, 07:49

      главное вообще не жалуется на судью давший пенальти на 44 мин.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > talgatnurzhanov2006 8 июля 2016, 09:38

      Мужчина! Винить игроков,судей,еще кого-либо - последнее дело. Все очень деликатно говорит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 8 июля 2016, 06:27

      Смех смехом а всем сборным до игры Немцов ещё далеко говном плыть.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 8 июля 2016, 04:46

      Не....й в жопе ковыряются и яйца чесать, а потом нюхать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      XhamaX > Bekkz 8 июля 2016, 13:05

      А вот тут вы неправы))) Даже наоборот) Именно в этом матче он не чесал - возможно поэтому не было удачи)

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 01:42

      Пока Лев проверял, все ли на месте, удача была в его руках. Но телевизионщики спугнули Йоахима, вернее, его руку, а вместе с ней (или с ними) и удачу.

      2
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      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 04:46

      Хахахахаааааа

      1
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