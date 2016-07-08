Лев: «Мы были лучше во всем»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат полуфинального матча Евро-2016 против команды Франции (0:2).

«Мы были лучше. Мы приложили много усилий, шли вперед, были хороши в единоборствах. Нам не повезло пропустить в самом конце первого тайма, это было невезение.

У нас были свои моменты, но мы не забили. Сегодня у нас не было необходимой доли удачи. Когда мы вылетали в 2010 и 2012 годах, соперники были лучше нас, а сегодня мы были лучше Франции во всем, кроме голов и результата.

Думаю, Франция выиграет в финале. Португалия меня пока не слишком впечатлила», – сказал Лев.