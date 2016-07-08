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    Гризманн: «Мне все еще очень далеко до Платини»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2016 против команды Германии (2:0). Гризманн стал автором обоих голов, один из которых он забил с пенальти.

    «Мы все приложили силы к этой победе. Нужно благодарить всю команду за то, что мы вышли в финал и сегодня сделали все, что могли.

    Я не забил пенальти в финале Лиги чемпионов и очень хотел сегодня реализовать одиннадцатиметровый.

    Мне все еще очень далеко до Мишеля Платини, но я надеюсь, что однажды смогу подобраться ближе к нему», – сказал Гризманн.

    Гризманн отличился на этом Евро шесть раз, и больше него в течение одного ЧЕ забивал только Мишель Платини – девять голов в 1984 году.

    Источник: BBC

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    08.07.2016 00:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 8 июля 2016, 10:52

      Гризманн хорош, без вопросов! Он может вполне стать лицом нового поколения футболистов, пост-Роналду-Мессиего поколения наряду с Неймаром! Но пока это один сезон, еще доказывать и доказывать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 июля 2016, 07:43

      снежок в обезяннике

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