Гризманн: «Мне все еще очень далеко до Платини»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2016 против команды Германии (2:0). Гризманн стал автором обоих голов, один из которых он забил с пенальти.

«Мы все приложили силы к этой победе. Нужно благодарить всю команду за то, что мы вышли в финал и сегодня сделали все, что могли.

Я не забил пенальти в финале Лиги чемпионов и очень хотел сегодня реализовать одиннадцатиметровый.

Мне все еще очень далеко до Мишеля Платини, но я надеюсь, что однажды смогу подобраться ближе к нему», – сказал Гризманн.

Гризманн отличился на этом Евро шесть раз, и больше него в течение одного ЧЕ забивал только Мишель Платини – девять голов в 1984 году.