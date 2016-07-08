Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дешам: «Финал будет уже через три дня – это невероятно»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после победы в полуфинальном матче Евро-2016 против команды Германии (2:0).

    «Я чувствую радость, счастье и гордость. Было нелегко, но мы выиграли.

    Мы провели тяжелую игру против серьезного соперника – чемпионов мира. У нас были проблемы, но мы с самого начала проявили характер, а во втором тайме удалось взять ситуацию под контроль.

    Финал будет уже через три дня – это невероятно, это очень скоро. Атмосфера на стадионе сегодня была безумной, а после победы эмоций будет еще больше.

    Я всегда верил в своих футболистов. Игроки, которых я взял на турнир, хорошо проявили себя. Это их победа и их история.

    Я принимал участие во многих финалах. В таких матчах легче быть на поле», – сказал Дешам.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 8 июля 2016, 02:30

      Удачи петухам!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11