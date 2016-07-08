Дешам: «Финал будет уже через три дня – это невероятно»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после победы в полуфинальном матче Евро-2016 против команды Германии (2:0).

«Я чувствую радость, счастье и гордость. Было нелегко, но мы выиграли.

Мы провели тяжелую игру против серьезного соперника – чемпионов мира. У нас были проблемы, но мы с самого начала проявили характер, а во втором тайме удалось взять ситуацию под контроль.

Финал будет уже через три дня – это невероятно, это очень скоро. Атмосфера на стадионе сегодня была безумной, а после победы эмоций будет еще больше.

Я всегда верил в своих футболистов. Игроки, которых я взял на турнир, хорошо проявили себя. Это их победа и их история.

Я принимал участие во многих финалах. В таких матчах легче быть на поле», – сказал Дешам.