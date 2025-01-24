Президент «ПСЖ» дерзко ответил на вопрос про Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос журналиста. Тот спросил его про Килиана Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал».
«Вы хотите найти проблемы. А я говорю только об игроках своего клуба. Если хотите задать вопрос, то задавайте его о футболистах «ПСЖ», – цитирует слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
- Мбаппе ушел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента летом 2024 года.
- Француз подал в суд на парижский клуб: он требует 55 млн евро, которые не получил за последние три месяца перед переходом в «Реал».