Президент «ПСЖ» дерзко ответил на вопрос про Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос журналиста. Тот спросил его про Килиана Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал».

«Вы хотите найти проблемы. А я говорю только об игроках своего клуба. Если хотите задать вопрос, то задавайте его о футболистах «ПСЖ», – цитирует слова Аль-Хелаифи RMC Sport.