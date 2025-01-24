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Президент «ПСЖ» дерзко ответил на вопрос про Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос журналиста. Тот спросил его про Килиана Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал».

«Вы хотите найти проблемы. А я говорю только об игроках своего клуба. Если хотите задать вопрос, то задавайте его о футболистах «ПСЖ», – цитирует слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

  • Мбаппе ушел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента летом 2024 года.
  • Француз подал в суд на парижский клуб: он требует 55 млн евро, которые не получил за последние три месяца перед переходом в «Реал».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (6)
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subbotaspartak
1737703476
Это дерзко? Вы Карпина слышали?
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яцык
1737706186
всё по делу сказал
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Romeo 123
1737711994
Мбопо из лимпопо по полной обделался в реале и показал что он игрок одного клуба также как и гном
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иммануил
1737730695
Ну,а зачем ему обсуждать теперь проблемы Реала?
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