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    Жиру: «Пенальти изменил игру»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2016 против команды Германии (2:0).

    «Эмоциональный вечер. Мы насладимся им, а завтра сфокусируемся на следующей игре, до которой осталось три дня.

    Ключевым моментом был гол перед перерывом. Пенальти изменил игру, наше хладнокровие во втором тайме также предопределило исход.

    Антуан Гризманн вырос по ходу этого турнира. Я восхищен им, он дает нам небольшое преимущество.

    Я бы действительно хотел написать новую главу в истории. Все хотят добиться великой цели в воскресенье», – сказал Жиру.

    Источник: BBC

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    08.07.2016 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 8 июля 2016, 09:26

      Игру Германии сломали итальянцы. Во-первых немцы так и не восстановились после четверть финала, во-вторых их добил судья.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 08:42

      не пенальти а Рицолли я как узнал что судить будет итальянец сразу же поставил на Францию Рицолли просто отомстил за поражение итальяшек от немцев Апеналь на усмотрение судьи и если бы был другой более нейтральный судья он бы его не поставил УЕФА ошибся а может так было задуманно

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