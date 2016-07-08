Жиру: «Пенальти изменил игру»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2016 против команды Германии (2:0).

«Эмоциональный вечер. Мы насладимся им, а завтра сфокусируемся на следующей игре, до которой осталось три дня.

Ключевым моментом был гол перед перерывом. Пенальти изменил игру, наше хладнокровие во втором тайме также предопределило исход.

Антуан Гризманн вырос по ходу этого турнира. Я восхищен им, он дает нам небольшое преимущество.

Я бы действительно хотел написать новую главу в истории. Все хотят добиться великой цели в воскресенье», – сказал Жиру.