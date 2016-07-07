Гризманн и Риццоли вытаскивают Францию в финал домашнего Евро

У немцев был один из самых неудачных дней в истории. Чем охотно воспользовались французы и особенно их лидер. Онлайн полуфинала Евро от «Бомбардира».

Франция – Германия 2:0

ВСЕ! Нас ждет шикарный финал Францию – Португалия! Ух! Набирайтесь сил!

twit text — Bleacher Report UK (@br_uk) 7 июля 2016 г.

И Льорис напоследок творит чудо.

Да-да, и не один. Кто сверкнет в финале?

twit text — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 7 июля 2016 г.

Примерно вот так французы бьются за выход в финал.

ГРИЗМАНН ДЕЛАЕТ ДУБЛЬ! Кто у нас герой, а? Кто? В финале будет битва еще и за «Золотой мяч».

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Но даже он не приносит голов...

twit text — Молния Спорт ⚽️ (@molniasport) 7 июля 2016 г.

Примерно так сейчас вся Германия реагирует на происходящее. Классика. Пусть и норвежская.

twit text — Сборная Германии (@teamgersports) 7 июля 2016 г.

Ну и не будем забывать, где были руки Лева до того. Бррр...

Так, знаете, пенальти, вполне вероятно, чистый. Но это не отменяет факта, что Риццоли до этого парочку в ворота французов не поставил. А что вы думаете?

twit text — Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 7 июля 2016 г.

Весь эпизод от и до. Смотрите и возмущайтесь.

Зреет скандал, но Гриззи все равно: разводит по углам мяч и Нойера.

twit text — Bleacher Report UK (@br_uk) 7 июля 2016 г.

ПЕНАЛЬТИ! Видео пока нет, но, если коротко, суть в этом.

twit text — Genich Konstantin (@GenichK) 7 июля 2016 г.

Но Германия быстро выровняла и забрала преимущество.

Франция как никогда бодро начала.

Парарара! У немцев сегодня слишком серьезная поддержка. Такую получал только Тимати.

twit text — Молния Спорт ⚽️ (@molniasport) 7 июля 2016 г.

Джан подменяет Хедиру сегодня. Воспользуется шлансом?

Начинаем! Стадион взрывается. В самом правильном и хорошем смысле.

Никаких намеков, просто факт.