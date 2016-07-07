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    Гризманн и Риццоли вытаскивают Францию в финал домашнего Евро


    3
    Голосов: 3
    07.07.2016 21:56
    У немцев был один из самых неудачных дней в истории. Чем охотно воспользовались французы и особенно их лидер. Онлайн полуфинала Евро от «Бомбардира».

    Франция – Германия 2:0

    ВСЕ! Нас ждет шикарный финал Францию – Португалия! Ух! Набирайтесь сил!

    И Льорис напоследок творит чудо.

    Да-да, и не один. Кто сверкнет в финале?

    Примерно вот так французы бьются за выход в финал.

    ГРИЗМАНН ДЕЛАЕТ ДУБЛЬ! Кто у нас герой, а? Кто? В финале будет битва еще и за «Золотой мяч».

    Восхождение святого Антуана. Как Гризманн превратился в главную французскую звезду

    Но даже он не приносит голов...

    Примерно так сейчас вся Германия реагирует на происходящее. Классика. Пусть и норвежская.

    Ну и не будем забывать, где были руки Лева до того. Бррр...

    Так, знаете, пенальти, вполне вероятно, чистый. Но это не отменяет факта, что Риццоли до этого парочку в ворота французов не поставил. А что вы думаете?

    Весь эпизод от и до. Смотрите и возмущайтесь.

    Зреет скандал, но Гриззи все равно: разводит по углам мяч и Нойера.

    ПЕНАЛЬТИ! Видео пока нет, но, если коротко, суть в этом.

    Но Германия быстро выровняла и забрала преимущество.

    Франция как никогда бодро начала.

    Парарара! У немцев сегодня слишком серьезная поддержка. Такую получал только Тимати.

    Джан подменяет Хедиру сегодня. Воспользуется шлансом?

    Начинаем! Стадион взрывается. В самом правильном и хорошем смысле.

    Никаких намеков, просто факт.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 июля 2016, 07:06

      Господи сколько здесь дегенератов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 июля 2016, 07:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не понимаю истерики , чистейший пендаль, грамотное решение Рицолли , откровенно умышленная игра рукой... Бомбардиру не следует опускаться до грязной клеветы вонючего таблоида и ставить такие заголовки...

      -4
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      Рейтинг: +187

      teodogat 8 июля 2016, 00:27

      Надеюсь и при назначении на лигу чемпионов и другие денежные турниры все таки учтут и этого гандона ставить на серьезные матчи перестанут.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > teodogat 8 июля 2016, 00:44

      Твои слова да Господу в уши.

      1
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      ...
      Рейтинг: +48

      Kostya83 > teodogat 8 июля 2016, 06:22

      Да хватит уже! Всегда так было и будет, что команда-хозяйка имеет поблажки. Но здесь был пенальти и назначили его справедливо. А то, что случилось это на в добавленное время 1 тайма, что же, бывает. Был еще тайм, что бы исправить ситуацию. Не смогли, еще один пропустили. Кто виноват? Опять судья? Команды, обе достойны финала, это факт! Но должен был остаться только один. У Франции отличная команда. Есть исполнители. Почему они не достойны финала? Очень даже достойны! Кстати, в обоих моментах с пропущенными голами отличился Бастиан. Сыграл рукой в первом и не накрыл во втором эпизоде. А эти заявления немцев, что мы были лучше, и ху...ли тут думать, кубок отдавать надо нам уже где-то я слышал. Кажется после полуфинала с Атлетико.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 8 июля 2016, 00:23

      Вот и за кого болеть теперь в финале? Одни унылые, другие взяткодатели. Евро не очень какой-то в этот раз вышел.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 8 июля 2016, 00:22

      От игры одно впечатление: судья - пидорас! судья - пидорас! судья - пидорас!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 июля 2016, 00:09

      Парни, только у меня не работает страница прогнозов или у всех такая беда Ошибка#8.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +790

      denisov > BoltCX 8 июля 2016, 00:12

      У всех

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 8 июля 2016, 00:03

      французы возьмут евро

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      armbarm 7 июля 2016, 23:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дебильный заголовок. Причем тут Риццоли? Швайни действительно сыграл рукой.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > armbarm 8 июля 2016, 00:12

      Сыграл.Но до этого рЫццоля не поставил пенальти когда Погба уронил немца!!!Так что макароннику от лягушкоедов великий респект.В финале Португалам ловить нечего.Пусть кристинка поплачет уже сейчас...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 июля 2016, 22:53

      Матрас это просто пздц... Как таких вообще до судейства допускают?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 7 июля 2016, 22:52

      хаахахахахах немцам 2 чистых пендаля хрен а французам 1 левый на ... Чудесно рицоле... Все ясно с этой компашкой...

      3
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Semargl18 7 июля 2016, 22:53

      где там левый пеналь? с головы явно снял рукой

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > alexfor 7 июля 2016, 22:54

      Левый абсолютно смотри повтор..

      3
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Semargl18 7 июля 2016, 23:05

      смотрел я повтор, иначе бы не говорил так уверенно.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко > alexfor 8 июля 2016, 00:00

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко > 8 июля 2016, 00:01

      Комментарий удален.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко > 8 июля 2016, 00:01

      Всё евро в говно с такими как риццоли...

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > муДко или МуДко 8 июля 2016, 00:15

      Полностью согласен!Там и штрафной в первом тайме был ну ОООчень странный.Когда к гризману еле притронулись.Судья-петух!

      -1
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      Рейтинг: +13

      Ceck20 > mutabor0992 8 июля 2016, 00:47

      Да судья тут не при чём. Швайнштайгер сыграл рукой. Случай с Кроссом, ну спорно- борьба(Моё мнение).Французы грамотно сыграли и выграли.

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