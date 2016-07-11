Германия - Франция

однозначно. судья
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|13 ноября, пятница
|23:00
|Франция
|2:0
|Германия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Германия
|3
|2
|1
|0
|3:0
|+3
|7
|2.
|Польша
|3
|2
|1
|0
|2:0
|+2
|7
|3.
|Северная Ирландия
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3
|4.
|Украина
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0
однозначно. судья
Итальянские судьи отомстили за проигрыш своей сборной.
ну все понятно все продажно, французы короче чемпионами будут, херь а не евро
ну думаю на нашем чемпионате увидим и на следующем умеют ли они выигрывать или только у себя дома
Вроде Франция-Германия в левом верхнем.Германию вижу,они в беленьких футболочках,как я понял.А вот Францию не нашел,там в синих нигеры какие-то обоссаные бегают...Францию верните!
Это полная профанация,а не полуфинал.Риццоли свалился,просто рухнул в моих глазах.
До 90 докатают и скажут ну извините это фудбол