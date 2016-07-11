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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
Материалы

Германия - Франция

07.07.2016, Четверг, 22:00 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1/2 финала Германия - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2015

13 ноября, пятница 23:00 Франция 2:0 Германия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница 20:00 Франция 0:1 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 23:59 Франция 1:2 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

29 февраля, среда 23:45 Германия 1:2 Франция
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. Польша 3 2 1 0 2:0 +2 7
3. Северная Ирландия 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Украина 3 0 0 3 0:5 -5 0
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    Рейтинг: +45

    ск122 8 июля 2016, 20:31

    однозначно. судья

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 8 июля 2016, 00:39

    Итальянские судьи отомстили за проигрыш своей сборной.

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    Рейтинг: +111

    mahb9ik 7 июля 2016, 23:44

    ну все понятно все продажно, французы короче чемпионами будут, херь а не евро

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    Рейтинг: +428

    Ronaldinho R10 > mahb9ik 7 июля 2016, 23:53

    Не сторонник теорий заговоров,но все плавненько к этому и стремится.И Евро действительно просто мудацкий.85% матчей на огородах.Пздц,и это одна из самых футбольных стран.Газоны как после осеннего сбора урожая.

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    Рейтинг: +111

    mahb9ik > Ronaldinho R10 7 июля 2016, 23:54

    ну думаю на нашем чемпионате увидим и на следующем умеют ли они выигрывать или только у себя дома

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    Рейтинг: +561

    avera 7 июля 2016, 23:40

    Как можно ставить судить КОЗЛА из страны,которая до этого
    проиграла? Карасев отсудил бы честнее!

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    Рейтинг: +428

    Ronaldinho R10 7 июля 2016, 23:40

    Вроде Франция-Германия в левом верхнем.Германию вижу,они в беленьких футболочках,как я понял.А вот Францию не нашел,там в синих нигеры какие-то обоссаные бегают...Францию верните!

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 7 июля 2016, 23:33

    Фифа продажная,,,((

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    Рейтинг: +428

    Ronaldinho R10 7 июля 2016, 23:33

    Это полная профанация,а не полуфинал.Риццоли свалился,просто рухнул в моих глазах.

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 7 июля 2016, 23:32

    Нечестно...((

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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 7 июля 2016, 23:17

    Да это равиолли недоделанное явно подсуживает лягушатникам...

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 7 июля 2016, 23:15

    До 90 докатают и скажут ну извините это фудбол

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