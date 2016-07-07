Гризманн и Риццоли вытаскивают Францию в финал домашнего Евро

Франция – Германия 2:0

ВСЕ! Нас ждет шикарный финал Францию – Португалия! Ух! Набирайтесь сил!

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И Льорис напоследок творит чудо.

Да-да, и не один. Кто сверкнет в финале?

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Примерно вот так французы бьются за выход в финал.

ГРИЗМАНН ДЕЛАЕТ ДУБЛЬ! Кто у нас герой, а? Кто? В финале будет битва еще и за «Золотой мяч».

Восхождение святого Антуана. Как Гризманн превратился в главную французскую звезду

Но даже он не приносит голов...

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Примерно так сейчас вся Германия реагирует на происходящее. Классика. Пусть и норвежская.

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Ну и не будем забывать, где были руки Лева до того. Бррр...

Так, знаете, пенальти, вполне вероятно, чистый. Но это не отменяет факта, что Риццоли до этого парочку в ворота французов не поставил. А что вы думаете?

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Весь эпизод от и до. Смотрите и возмущайтесь.

Зреет скандал, но Гриззи все равно: разводит по углам мяч и Нойера.

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ПЕНАЛЬТИ! Видео пока нет, но, если коротко, суть в этом.

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Но Германия быстро выровняла и забрала преимущество.

Франция как никогда бодро начала.

Парарара! У немцев сегодня слишком серьезная поддержка. Такую получал только Тимати.

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Джан подменяет Хедиру сегодня. Воспользуется шлансом?

Начинаем! Стадион взрывается. В самом правильном и хорошем смысле.

Никаких намеков, просто факт.