Гризманн и Риццоли вытаскивают Францию в финал домашнего Евро

ВСЕ! Нас ждет шикарный финал Францию – Португалия! Ух! Набирайтесь сил!
И Льорис напоследок творит чудо.
Да-да, и не один. Кто сверкнет в финале?
Примерно вот так французы бьются за выход в финал.
ГРИЗМАНН ДЕЛАЕТ ДУБЛЬ! Кто у нас герой, а? Кто? В финале будет битва еще и за «Золотой мяч».
Восхождение святого Антуана. Как Гризманн превратился в главную французскую звезду
Но даже он не приносит голов...
Примерно так сейчас вся Германия реагирует на происходящее. Классика. Пусть и норвежская.
Ну и не будем забывать, где были руки Лева до того. Бррр...
Так, знаете, пенальти, вполне вероятно, чистый. Но это не отменяет факта, что Риццоли до этого парочку в ворота французов не поставил. А что вы думаете?
Весь эпизод от и до. Смотрите и возмущайтесь.
Зреет скандал, но Гриззи все равно: разводит по углам мяч и Нойера.
ПЕНАЛЬТИ! Видео пока нет, но, если коротко, суть в этом.
Но Германия быстро выровняла и забрала преимущество.
Франция как никогда бодро начала.
Парарара! У немцев сегодня слишком серьезная поддержка. Такую получал только Тимати.
Джан подменяет Хедиру сегодня. Воспользуется шлансом?
Начинаем! Стадион взрывается. В самом правильном и хорошем смысле.
Никаких намеков, просто факт.