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  • Гризманн и Риццоли вытаскивают Францию в финал домашнего Евро

Гризманн и Риццоли вытаскивают Францию в финал домашнего Евро

Франция – Германия 2:0

ВСЕ! Нас ждет шикарный финал Францию – Португалия! Ух! Набирайтесь сил!

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И Льорис напоследок творит чудо.

Да-да, и не один. Кто сверкнет в финале?

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Примерно вот так французы бьются за выход в финал.

ГРИЗМАНН ДЕЛАЕТ ДУБЛЬ! Кто у нас герой, а? Кто? В финале будет битва еще и за «Золотой мяч».

Восхождение святого Антуана. Как Гризманн превратился в главную французскую звезду

Но даже он не приносит голов...

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Примерно так сейчас вся Германия реагирует на происходящее. Классика. Пусть и норвежская.

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Ну и не будем забывать, где были руки Лева до того. Бррр...

Так, знаете, пенальти, вполне вероятно, чистый. Но это не отменяет факта, что Риццоли до этого парочку в ворота французов не поставил. А что вы думаете?

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Весь эпизод от и до. Смотрите и возмущайтесь.

Зреет скандал, но Гриззи все равно: разводит по углам мяч и Нойера.

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ПЕНАЛЬТИ! Видео пока нет, но, если коротко, суть в этом.

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Но Германия быстро выровняла и забрала преимущество.

Франция как никогда бодро начала.

Парарара! У немцев сегодня слишком серьезная поддержка. Такую получал только Тимати.

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Джан подменяет Хедиру сегодня. Воспользуется шлансом?

Начинаем! Стадион взрывается. В самом правильном и хорошем смысле.

Никаких намеков, просто факт.

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Чемпионат Европы Европа Франция Германия
Комментарии (22)
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Semargl18
1467921133
хаахахахахах немцам 2 чистых пендаля хрен а французам 1 левый на ... Чудесно рицоле... Все ясно с этой компашкой...
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ivanthebest
1467921216
Матрас это просто пздц... Как таких вообще до судейства допускают?
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armbarm
1467925044
Дебильный заголовок. Причем тут Риццоли? Швайни действительно сыграл рукой.
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D'achkov
1467925386
французы возьмут евро
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BoltCX
1467925780
Парни, только у меня не работает страница прогнозов или у всех такая беда Ошибка#8.
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teodogat
1467926554
От игры одно впечатление: судья - пидорас! судья - пидорас! судья - пидорас!
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Shinra
1467926601
Вот и за кого болеть теперь в финале? Одни унылые, другие взяткодатели. Евро не очень какой-то в этот раз вышел.
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teodogat
1467926853
Надеюсь и при назначении на лигу чемпионов и другие денежные турниры все таки учтут и этого гандона ставить на серьезные матчи перестанут.
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Zubo
1467950558
Не понимаю истерики , чистейший пендаль, грамотное решение Рицолли , откровенно умышленная игра рукой... Бомбардиру не следует опускаться до грязной клеветы вонючего таблоида и ставить такие заголовки...
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Zubo
1467950798
Господи сколько здесь дегенератов
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