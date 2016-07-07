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    Евро-2016. Сборная Франции обыграла Германию и вышла в финал

    В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии благодаря двум точным ударам Антуана Гризманна.

    Таким образом, в финале чемпионате Европы сыграют Португалия и Франция.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/2 финала

    Германия – Франция – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Гризманн, 45+1 (с пенальти); 0:2 – Гризманн, 72.

    Германия: Нойер, Хеведес, Швайнштайгер (Сане, 79), Озил, Дракслер, Мюллер, Джан (Гетце, 67), Боатенг, (Мустафи, 61) Кроос, Киммих.

    Франция: Льорис, Санья, Косиельни, Умтити, Эвра, Погба, Матюиди, Сиссоко, Гризманн (Кабай, 90), Пайе (Канте, 71), Жиру (Жиньяк, 78).

    Предупреждения: Джан, 36; Эвра, 43; Швайнштайгер, 45+1; Озил, 45+1; Дракслер, 50; Канте, 75.

    Календарь Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 23:53
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 8 июля 2016, 11:13

      Ахахаха. Говнолягушачью Недосборную в финал тащили с самого начала Пизданутого Чемпионатика Европы. Бревна ебаные. Надеюсь Португалия вас ебнит в финале. Рицолли хуеглот редкий канешно. Похуй. Повторюсь еще Это Самый Ебанутый Чемпионат Европы. Франция сборная бревен.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 8 июля 2016, 09:22

      За французов играли 13 игроков. 11 полевых, 12-й болельщик, и 13-й судья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 09:00

      а кто нибудь скажет почему не работает страница ставок уже второй день или меня заблокировали

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 июля 2016, 08:03

      Франция уже стала чемпионами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DED61 8 июля 2016, 06:43

      Лучше бы это был финал!Португалия самая скучная команда на этм евро!!надеюсь Французы дадут им просраться!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июля 2016, 06:29

      Похоже в этомматче определялся будущий чемпион!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 8 июля 2016, 04:20

      Французы выиграли ,а футбол проиграл !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 июля 2016, 03:03

      Самый счастливый день, все остальное не важно...

      -1
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 8 июля 2016, 02:23

      Теперь осталось размазать португалов, при этом особо жестоко надругаться над Кристиной, и я счастлив))

      0
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      Рейтинг: +69

      tima0898 8 июля 2016, 01:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь Лёв не распространит свой запах в финале Евро. Это так печально

      -6
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