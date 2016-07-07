Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евро-2016. Сборная Франции обыграла Германию и вышла в финал

7 июля 2016, 23:53
66

В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии благодаря двум точным ударам Антуана Гризманна.

Таким образом, в финале чемпионате Европы сыграют Португалия и Франция.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/2 финала

Германия – Франция – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Гризманн, 45+1 (с пенальти); 0:2 – Гризманн, 72.

Германия: Нойер, Хеведес, Швайнштайгер (Сане, 79), Озил, Дракслер, Мюллер, Джан (Гетце, 67), Боатенг, (Мустафи, 61) Кроос, Киммих.

Франция: Льорис, Санья, Косиельни, Умтити, Эвра, Погба, Матюиди, Сиссоко, Гризманн (Кабай, 90), Пайе (Канте, 71), Жиру (Жиньяк, 78).

Предупреждения: Джан, 36; Эвра, 43; Швайнштайгер, 45+1; Озил, 45+1; Дракслер, 50; Канте, 75.

Календарь Евро-2016

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Германия Франция
Комментарии (66)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ronaldinho R10
1467924926
Простите,но я ссал вчера в рот Риццоли.
Ответить
cska-62
1467924952
Весь первый тайм был украшением ЕВРО-2016! Немцы были сильнее, но и французы играли достаточно организованно и остро на контратаках. Всё впечатление испортил итальянский судья Никола Риццоли, просто придумавший на последней минуте тайма пенальти в ворота сборной Германии. Была ли это месть немцам за то, что они выбили итальянцев или нет, не знаю. Но Риццоли – квалифицированный судья, и эта его выдумка, конечно, не судейская ошибка, а откровенный произвол в пользу хозяев первенства! В первом тайме был куда более обоснованный момент для назначения пенальти в ворота французов и в пользу немцев, но его свисток тогда промолчал. 53 минута. Эвра руками заваливает Дракслера в своей штрафной площади. Свисток судьи молчит. 54 минута. Джану делают подножку метрах в десяти от штрафной площади по центру. Риццоли показывает, что нужно играть дальше… Смотреть матч не имеет никакого смысла… Судья Риццоли уверенно контролирует не игру, а результат матча… Франция в финале. ПРАЗДНИК ФУТБОЛА ПРЕВРАЩЁН В МЕРЗКУЮ ПАРОДИЮ НА СПОРТ! 07.07.2016, 23:20
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1467925563
не заслужила Германия поражения (((
Ответить
alexfor
1467925577
хватит ныть, взрослые люди вроде. франция сыграла и сама хорошо, и если бы немцы были так круты, то отыгрались бы, а не пропустили второй
Ответить
Psih86
1467925709
Германия играла как минимум в два раза лучше,но мы все знаем что ни всегда лучшая команда побеждает.Не могу не отметить игру судьи,в таком матче и такой пенальти,смешно!
Ответить
Виталий1
1467925971
Самый несправедливый (дурной) ЧЕ. По-моему больше, чем в половине матчей дальше проходили те, кто хуже играл. А Португалии в финале вообще делать нечего.
Ответить
StepKo999
1467926063
Им должны были ложить 4-й и 5-й пенальти в прошлом матче и бронировать билет домой. Замечательно, что команды гея и людей, воспитанных детьми нацистов, не сыграют в финале! Франция, вперед
Ответить
Cobold
1467926077
Как можно назначать главным судьёй итальянца на матч команды, которая сделала Италию в 1/4 финала?????? Я просто ХУдЕЮ с такого подхода! Пеналь липовый, сломал всю игру немчуре. Однозначно матч проплаченый, ибо хозяева по идее взяточных паскуд из УЕФА и ФИФА должы были играть в финале. Как после такого смотреть футбол и болеть этой игрой????
Ответить
Тraumtanzеr
1467926316
Смотрю матчи евро и во всех матчах кажется, что играют Урал и Уфа. Убогий чемпионат получился. И да, всегда говорил, что Риццоли пидор.
Ответить
Евгеша 85
1467926617
Хватит гнать на французов!!! Если по вашему немцы такие крутые, то кто им тогда мешал забивать. Франция очень уверенно играла в защите, особенно во втором тайме. И хватит немчуре уже побеждать, пусть другие тоже порадуются!)))
Ответить
Главные новости
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
2
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
2
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
5
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
5
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
4
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+