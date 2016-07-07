Евро-2016. Сборная Франции обыграла Германию и вышла в финал

В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии благодаря двум точным ударам Антуана Гризманна.
Таким образом, в финале чемпионате Европы сыграют Португалия и Франция.
Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/2 финала
Германия – Франция – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Гризманн, 45+1 (с пенальти); 0:2 – Гризманн, 72.
Германия: Нойер, Хеведес, Швайнштайгер (Сане, 79), Озил, Дракслер, Мюллер, Джан (Гетце, 67), Боатенг, (Мустафи, 61) Кроос, Киммих.
Франция: Льорис, Санья, Косиельни, Умтити, Эвра, Погба, Матюиди, Сиссоко, Гризманн (Кабай, 90), Пайе (Канте, 71), Жиру (Жиньяк, 78).
Предупреждения: Джан, 36; Эвра, 43; Швайнштайгер, 45+1; Озил, 45+1; Дракслер, 50; Канте, 75.
Источник: Бомбардир.ру