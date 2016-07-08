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  • Скандал 16 лет спустя. Франция снова выходит в финал Евро благодаря чужой руке

Скандал 16 лет спустя. Франция снова выходит в финал Евро благодаря чужой руке

Ирония судьбы: именно сборная Португалии – соперник Франции по финалу Евро-2016, гораздо более яркая и красивая на том чемпионате в 2000 году, встала на пути французов в полуфинале и упорно сражалась против фаворитов. Однако при счете 1:1 за три минуты до конца второго овертайма защитник Абель Шавьер рукой преградил мяч после прострела Вильторда. Овертаймы тогда шли до золотого гола.

Главный судья Гюнтер Бенке никак не мог усмирить бушевавших португальцев и тут же удалил Нуну Гомеша за толчок. Луиш Фигу сорвал с себя майку и просто ушел с поля еще до удара с пенальти. Шавьер после матча был чернее тучи: «Я собирался сделать подкат и подал корпус вперед. Интересно, как можно в такой момент держать руки прижатыми к телу? Как профессиональному футболисту, мне прекрасно известно, что в футбол играют ногами, а не руками. Но порой все происходит слишком быстро. Никакого умысла с моей стороны не было. В итоге нас просто обокрали!».

К точке подошел Зинедин Зидан.

Франция в финале. Страсти при этом не улеглись, и защитник сборной Португалии Руй Жорже продолжал прессовать бокового судью (который и подсказал главному рефери, что нужно назначить пенальти), а полузащитник Паулу Бенту – будущий тренер сборной Португалии, доведший ее до полуфинала Евро-2012 – просто плюнул в лицо лайнсмену.

«Португалия, похоже, мало интересует УЕФА, потому всех устраивает, что нас в финале не будет, – заявил Фигу. – Франция играла отлично, но если бы счет был 0:4, нам нечего было бы сказать. Но проигрывать из-за судейских ухищрений нестерпимо».

«С ума сойти! Когда забивался первый гол, Анелька находился в офсайде, ну а в эпизоде с пенальти мяч нашел руку, а не рука – мяч. Все, что происходит – доказательство того, что Португалия слишком мала, чтобы претендовать на первые роли в футбольной Европе», – кипел Руй Жорже, но изменить уже ничего было нельзя.

Впоследствии за хулиганство на поле Нуну Гомеш был дисквалифицирован аж на семь месяцев на международных турнирах. Паулу Бенту дали пять месяцев. А французы вышли в финал, где в невероятно драматичном матче переиграли команду Италии 2:1.

Сегодня сборная Франции снова вышла в финал Евро благодаря пенальти за игру рукой Бастиана Швайнштайгера. Об этом тоже будут много говорить. Пока они говорят, Франция пойдет за вторым евротитулом, сыграв как раз с Португалией, которую так все обидели 16 лет назад. И которая, господи, 40 лет обыграть эту Францию никак не может.

Притом, яркая Португалия-2004 проиграла у себя на родине чемпионат Европы скучным грекам, а теперь уже сама, напоминающая ту Грецию, сыграет в решающем матче с хозяевами-французами. Крутой сюжет, не правда ли?

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Комментарии (38)
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Sijer
1467927337
игра рукой явно неумышленная, если была вообще. Ладно допустим это пенальти, но в таком случае, раз у нас такой строгий и принципиальный судья, франция должна была получать минимум 2 удара с точки в свои ворота ибо там нарушения были куда как очевидней и грубее и явно умышленные, но нет, хозяевам все можно.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467930085
Беда подавляющего числа болел в том, что минимум 9 из 10-ти попросту не способны отключать эмоции, если эпизод влияет на судьбу их фаворита. Данный же момент, действительно, не простой и не каждый специалист станет трактовать его однозначно. На мой же непредвзятый взгляд рука была, мало того, двигалась навстречу мячу и потому пенальти здесь бесспорен. Все остальное эмоции. Кстати, хорошо помню и тот эпизод с одиннадцатиметровым в 2000-ом. Пересмотрев его еще раз, мнения своего не изменил - все было справедливо. Все, кроме поведения португальцев. Поведения, которым управляли все те же эмоции. Так что и эта статья, состряпанная на "фактах", высосанных, что там, что здесь, ровным счетом из пальца, имеет все также лишь эмоциональную окраску и рассчитана в аккурат на предвзятые мнения проигравшей стороны. Других эпизодов последнего полуфинала намеренно не касаюсь, т.к. о них можно сказать все то же самое. Теперь минусуйте, а я улыбнусь :).
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AndresLoko
1467931951
откровенно засудили немцев, больше сказать нечего..
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343443
1467932286
откровенно засудили немцев
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TUMS
1467932770
Игра рукой была. Пенальти справедливый. Просто сегодня был не счастливый день у сборной Германии. Ну не "пер" просто. Так бывает в футболе.
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SunDick
1467933640
Мяч после соприкосновения с рукой, изменил свою траекторию полета вверх. И если уж говорить о справедливости, то французы выиграли 2-0, а не 1-0 и не 2-1. Не пенальти вывел их в финал, они забили, а немцы - нет.
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Smekaev
1467955876
Сколько нарушений на немцах было - он ничего не свистел! Французы откровенно цепляли, толкались, а это все спускалось им с рук. Так играть нельзя. И во втором голе жиру защитника откровенно держал руками, и потому он в воздухе развернулся и не мог контролировать отскок. Это был просто ПИЗДЕЦ! Этому гандону судье надо ноги нахуй переломать, чтобы он больше никогда на поле не вышел
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Lexa_Lexa
1467959193
Изначально понятно было, что итальянский судья будет мстить немцам за 1/4, надо ставить незаинтересованных
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15426378s
1467959489
даже если пенальти и не было, то французы забили мяч с игры, все законно в пределах правил.
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alexandr1205
1467969237
судья козлопас
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