Скандал 16 лет спустя. Франция снова выходит в финал Евро благодаря чужой руке

Ирония судьбы: именно сборная Португалии – соперник Франции по финалу Евро-2016, гораздо более яркая и красивая на том чемпионате в 2000 году, встала на пути французов в полуфинале и упорно сражалась против фаворитов. Однако при счете 1:1 за три минуты до конца второго овертайма защитник Абель Шавьер рукой преградил мяч после прострела Вильторда. Овертаймы тогда шли до золотого гола.

Главный судья Гюнтер Бенке никак не мог усмирить бушевавших португальцев и тут же удалил Нуну Гомеша за толчок. Луиш Фигу сорвал с себя майку и просто ушел с поля еще до удара с пенальти. Шавьер после матча был чернее тучи: «Я собирался сделать подкат и подал корпус вперед. Интересно, как можно в такой момент держать руки прижатыми к телу? Как профессиональному футболисту, мне прекрасно известно, что в футбол играют ногами, а не руками. Но порой все происходит слишком быстро. Никакого умысла с моей стороны не было. В итоге нас просто обокрали!».

К точке подошел Зинедин Зидан.

Франция в финале. Страсти при этом не улеглись, и защитник сборной Португалии Руй Жорже продолжал прессовать бокового судью (который и подсказал главному рефери, что нужно назначить пенальти), а полузащитник Паулу Бенту – будущий тренер сборной Португалии, доведший ее до полуфинала Евро-2012 – просто плюнул в лицо лайнсмену.

«Португалия, похоже, мало интересует УЕФА, потому всех устраивает, что нас в финале не будет, – заявил Фигу. – Франция играла отлично, но если бы счет был 0:4, нам нечего было бы сказать. Но проигрывать из-за судейских ухищрений – нестерпимо».

«С ума сойти! Когда забивался первый гол, Анелька находился в офсайде, ну а в эпизоде с пенальти мяч нашел руку, а не рука – мяч. Все, что происходит – доказательство того, что Португалия слишком мала, чтобы претендовать на первые роли в футбольной Европе», – кипел Руй Жорже, но изменить уже ничего было нельзя.

Впоследствии за хулиганство на поле Нуну Гомеш был дисквалифицирован аж на семь месяцев на международных турнирах. Паулу Бенту дали пять месяцев. А французы вышли в финал, где в невероятно драматичном матче переиграли команду Италии 2:1.

Сегодня сборная Франции снова вышла в финал Евро благодаря пенальти за игру рукой Бастиана Швайнштайгера. Об этом тоже будут много говорить. Пока они говорят, Франция пойдет за вторым евротитулом, сыграв как раз с Португалией, которую так все обидели 16 лет назад. И которая, господи, 40 лет обыграть эту Францию никак не может.

Притом, яркая Португалия-2004 проиграла у себя на родине чемпионат Европы скучным грекам, а теперь уже сама, напоминающая ту Грецию, сыграет в решающем матче с хозяевами-французами. Крутой сюжет, не правда ли?

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