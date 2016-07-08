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    В финале Франция может побить рекорд результативности ЧЕ

    В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0.

    Перед последним матчем турнира на счету игроков французской команды 13 забитых голов – на один меньше, чем забили их соотечественники на Евро-1984. Больше 14 мячей в течение одного Евро не удавалось забивать ни одной команде.

    Таким образом, в финальном матче против Португалии сборная Франции может установить новый рекорд результативности на чемпионатах Европы для одной команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 00:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 8 июля 2016, 07:38

      да уж..сеточку турнирную французикам то выстроили сладкую да гладкую.... в полуфинале первый равный соперник только попался

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 01:36

      В любом случае рекорд будет дутый, т.к. здесь и игр больше.

      7
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 02:42

      у франции кроме германии и соперников то серьёзных не было - Румыния, Албания, Швейцария, Ирландия, Исландия.

      4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 11:53

      на 1 игру всего больше! Добавили только 1/8 финала! Поэтому если французы забьют больше 2-х в финале, вполне нормальным будет рекорд

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > diadushka 8 июля 2016, 14:54

      Извините, но Вы не умеете считать. Платини забил свои 9 голов в пяти встречах, а здесь и без финала у Франции уже 6.

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