В финале Франция может побить рекорд результативности ЧЕ

В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0.

Перед последним матчем турнира на счету игроков французской команды 13 забитых голов – на один меньше, чем забили их соотечественники на Евро-1984. Больше 14 мячей в течение одного Евро не удавалось забивать ни одной команде.

Таким образом, в финальном матче против Португалии сборная Франции может установить новый рекорд результативности на чемпионатах Европы для одной команды.