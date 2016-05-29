Пять французов, по которым мы скучаем

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о крутых представителях футбола прошлых лет. На очереди – самые блистательные, по нашему мнению, французские футболисты за последнюю четверть века.

Сборная Франции – одна из самых ярких национальных команд второй половины 1990-х годов. Французы последовательно победили на двух крупных турнирах (ЧМ-1998 и ЧЕ-2000), а до этого в блестящем стиле добрались до полуфинала Евро-1996 (не проиграв в основное время ни одного матча), где уступили лишь в серии пенальти.

Кто-то связывает этот успех с безудержным везением, а кто-то – с целой плеядой блестящих футболистов, которые были сильны не только яркими индивидуальностями, но и великолепной командной игрой. Блог «Футбол в стиле Ретро» конечно же придерживается версии №2 и представляет новую серию «Великолепной пятёрки», которая, как не трудно было догадаться, посвящена французским представителям игры в кожаный мяч.

Давид Жинола

Удивительно, но этот футболист ни коим образом не причастен к успехам французской сборной в 1990-х годах. Более того, именно его многие болельщики «трёхцветных» винят в непопадании сборной Франции на чемпионат мира 1994 года в США. После его неточной передачи болгарин Эмил Костадинов «похоронил» французов в отборочном турнире того мундиаля.

Тем не менее, не вспомнить Жинола в разрезе нашей темы было бы преступлением. Давид был прекрасным футболистом и настоящим футбольным романтиком. Про таких иногда говорят, что игрок опередил своё время. Выступая на позиции крайнего полузащитника или оттянутого форварда, Жинола был настоящим кудесником и безусловным лидером, способным одним неуловимым движением проскользнуть в штрафную площадь соперника и решить исход матча. Отменный дриблинг и порой просто магическая власть над мячом, который словно приклеивался к его правой ноге. Ну, а «коронкой» Давида были сумасшедшие дальние удары. Ему хватало доли секунды, чтобы оценить ситуацию и отправить футбольный снаряд точно в верхний или нижний угол ворот соперника.

Сложные отношения с национальной сборной лишили этого французского кудесника серьёзных трофеев, но в истории футбола он всё равно останется одним из лучших футболистов 1990-х годов.

Лилиан Тюрам

По мнению автора проекта «Футбол в стиле Ретро», является одним из лучших защитников не только «великой французской эпохи», но и истории футбола в целом. Обладая идеальными для футболиста антропометрическими данными, Лилиан прекрасно действовал, как на правом фланге обороны, так и на позиции центрального защитника. Жёсткий, неуступчивый и великолепно читавший игру Тюрам был одним из творцов французских побед на чемпионатах мира и Европы.

О «непроходимости» этого француза сложено множество легенд, но важно то, что в этих легендах вымысла гораздо меньше, чем были. Шутка ли, Тюрам на двух мундиалях не позволил разгуляться великолепному Роналдо, чем дважды обрёк бразильцев на неминуемое поражение.

Патрик Виейра

Один из лучших полузащитников-разрушителей в истории футбола за последнюю четверть века. Несмотря на свою скандальность (Патрик частенько выступал в роли провокатора, а иногда и занимался откровенным хамством), этого француза нельзя упрекнуть в самоотдаче и полном погружении в игру. Виейра был одним из тех, кто готов добиваться победы любой ценой. Жёсткая, иногда переходящая в грубость игра этого полузащитника наводила страх на игроков команд-соперников. При внешней «нескладности» Патрик обладал неплохой, пусть и примитивной техникой (а для игрока оборонительного плана больше и не требуется), неплохим пасом и добротным ударом. Выступая на позиции опорного полузащитника, нередко подключался к атакам и забивал решающие мячи.

Тьерри Анри

Один из лучших (если не лучший) классических нападающих в истории французского футбола. Форвард без слабых мест. Скорость, дриблинг, умение открыться, шикарный удар с обеих ног – те футбольные качества, которыми обладал Анри.

По сей день является (и останется им ещё очень долго) лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Один из лучших футболистов в истории Английской Премьер-Лиги и лучший бомбардир в истории лондонского «Арсенала». Это лишь неполный перечень личных достижений блистательного француза.

Кляксой на карьере Тьерри лежит игра рукой в матче против Ирландии – в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира 2010 года. Тогда нападающий «трёхцветных» рукой остановил мяч, вылетавший за лицевую линию, и следующим касанием (уже ногой) отдал голевую передачу на Вильяма Галласа. Этот гол в дополнительное время позволил французам получить путёвку на мировое первенство. Безусловно, этот поступок не красит футболиста, но удивительно то, что футбольная общественность откровенно взъелась именно на Анри. Ведь в футбольных биографиях многих великих игроков есть подобные эпизоды. «Рука Бога» Марадоны на мексиканском мундиале – яркий тому пример.

Юри Джоркаефф

Этот замечательный футболист позволил армянскому народу приобщиться к крутым победам в мировом футболе. Всё дело в том, что Джоркаефф имеет армянские корни. Мама талантливого игрока – коренная армянка, а сам Юрий (Юри – французский вариант произношения имени) вырос в общине этого народа, которая находится в городе Лион.

Но знаменит Джоркаефф не только этим фактом своей биографии. Блистательный игрок выступал на позиции атакующего полузащитника или оттянутого нападающего. Юри был очень умным и по футбольному хитрым игроком. Скрытые ювелирные передачи Джоркаеффа частенько ставили в тупик защитников соперника. Также, не обладая искромётным дриблингом и за счёт простеньких финтов, он частенько и сам просачивался сквозь оборону соперников. За хитрость и умение «проползти ужиком» сквозь частокол ног защитников, он и получил своё ёмкое прозвище «Змей». Ну, а главным «скиллом» этого игрока можно считать пушечной силы и удивительной точности удар, приводивший в восторг даже болельщиков команд, против которых Джоркаеффу доводилось играть.

Зинедин Зидан

Вот и настал момент, когда нам вновь пришлось воспользоваться авторским правом и втиснуть в формат «лишнего» игрока. Всё дело в том, что наличие такого футболиста, как Зидан, автоматически ограничивает выбор до четырёх. А это мы считаем несправедливым по отношению к другим прекрасным представителям французского футбола. Поэтому, как и в случае с Зубастиком, Зизу – это бонус. Крутейший и стоящий над всеми рейтингами – бонус!

Зидан – настоящий маэстро в истории мирового футбола. Лучший игрок в истории футбола, по мнению многих (и не только французских) болельщиков. Дабы по случайности ничего не забыть из «скиллов» Зизу, без преувеличения скажем, что на футбольном поле он умел буквально всё, кроме классической вратарской игры, разумеется.

Именем этого футболиста назван футбольный финт, ему ставили и ставят памятники при жизни, он имеет тысячи персональных фан-клубов по всему миру. Зизу – икона мирового футбола и объект для подражания миллионов мальчишек по сей день.

В качестве постскриптума. Очередной трудный выбор и невключение в «топ» многих игроков, буквально скрипя зубами. Ну, и конечно же «вмешательство в формат». В общем, полное раздолье для наших критиков. Комменты вооон там, чуть ниже. Действуйте, дорогие читатели! С нетерпением ждём ваших едких замечаний, ну и конечно же ваши варианты пятёрки бравых французов. Ну и не лишним будет снова напомнить о том, что повествование в сериале «Великолепная пятёрка» ведётся лишь о тех игроках, которых автору посчастливилось наблюдать в режиме реального времени – где-то с середины 90-х годов прошлого века.

Сумасшедшая ночь в Стамбуле: фантастическая победа «Ливерпуля»

Видео: отличный выстрел со штрафного в исполнении Карлоса Тевеса

Донадони, Льоренте, Маццола и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

Марадона, Мюллер, Бест и еще 12 крутых бородачей давно минувших лет

Дрогба, Руни, Сиссе и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2004/2005

Предыдущие серии «Великолепной пятёрки»: Немцы, Англичане, Итальянцы, Голландцы, Бразильцы.

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.dailymail.co.uk

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!