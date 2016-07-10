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  • Дешам объявил состав на финал. Халк травмировался в первом же матче китайской лиги. Дайджест событий дня

Дешам объявил состав на финал. Халк травмировался в первом же матче китайской лиги. Дайджест событий дня

Дешам не станет менять стартовый состав

Об этом он сообщил за сутки до финала. То ли это уверенность, то ли хитрый тактический ход, то ли глупость. Обычно подобные вещи держатся в секрете, однако тут даже журналистам не пришлось показывать мастерство шпионажа: тренера сам рассказал все в СМИ. Видимо, победа над немцами его не на шутку воодушевила.

Скандал 16 лет спустя. Франция снова выходит в финал Евро благодаря чужой руке

Халк забил гол и получил травму в первом же матче за новый клуб

Начал бывший игрок «Зенита» великолепно, открыв счет уже на девятой минуте. Но радоваться долго не пришлось: через 12 минут он получил травму и покинул поле на носилках. «Шанхай СИПГ» на неопределенный срок лишился главной звезды.

«Реал» не будет покупать Погба

Даже для Флорентино Переса цена в 120 миллионов евро оказался неподъемной – мадридцы выбывают из аукциона. На Поля остается всего один претендент – «Манчестер Юнайтед». Чтобы вернуть бывшего игрока боссы клуба готовы не только выложить полную сумму, но и обеспечить французу зарплату размером в 15 миллионов евро.

Венгер непрочь возглавить сборную Англии

«Могу ли я возглавить сборную Англии. А почему нет?» – высказался тренер «канониров» на пресс-конференции. Также он заявил, что Англия – вторая страна для него, но сейчас он сосредоточен на работе в клубе. Довольно пространный намек насчет дальнейших карьерных планов, вам не кажется?

«Зенит» всерьез нацелился на игрока «Ювентуса»

Прошлое предложение по Роберто Перейре клуб отверг. Но петербуржцы не намерены отступать. Менеджеры «Зенита» ведут активную работу над трансфером и твердо намерены прибрести именно этого игрока. Слухи подтверждает тот факт, что предложение с 14-и миллионов евро повысилось до 17-и.

Гетце может оказаться в АПЛ

Если, конечно, не захочет вернуться в «Боруссию». На данный момент Марио выбирает между ней и «Тоттенхэмом», который начинает усиление перед Лигой чемпионов. Напомним, что Гетце еще в начале лета заявил о своем уходе из клуба. Его рыночная стоимость на сегодняшний день составляет 35 миллионов евро.

Цитата дня. Гетце сравнил себя с деревом

Ротенберг будет играть в ФНЛ

Борис Борисович решил спасать «Динамо». Агент игрока, Дмитрий Селюк, заявил, что переход в «Ростов» крайне маловероятен, тогда как динамовцы заинтересованы в опытном защитнике. Что ж, тогда придется приобретать и кого-нибудь на скамейку, чтобы он выходил на оставшиеся полчаса матча.

Лукас Силва завершил карьеру в 23 года

Перспективный опорник «Реала», увы, не сможет помочь клубу в новом сезоне. И вообще никогда. Один из талантливейших бразильцев нового поколения завершил карьеру, которая толком не успела начаться. Все дело в пороке сердца, который обнаружили у полузащитника во время недавнего медицинского обследования. Что ж, здоровья и успехов в другой деятельности!

Почему я ненавижу сборную Португалии

Почему я ненавижу сборную Франции

Чемпионат Европы Европа Франция Зенит Ювентус Бавария Боруссия Д Тоттенхэм Ростов Динамо Англия Реал Шанхай Порт Ротенберг Борис Халк Гетце Марио Перейра Роберто Погба Поль Силва Лукас Венгер Арсен Дешам Дидье
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