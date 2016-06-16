Пять причин, почему сборная Франции должна выиграть Евро

Молодые герои

По среднему возрасту игроков французский коллектив расположился на 11-м месте среди команд-участниц Евро. Место в середине этого рейтинга показывает, что во Франции подобрана идеальная смесь опыта и молодости. В воротах давно играющий Льорис. Защиту контролируют опытные Косиельни и Рами. Атаке помогает Пайе. Но на ведущих ролях здесь молодые футболисты, для которых домашний турнир стал лишней возможностью сделать себе рекламу. Погба и Гризманн – настоящие звезды, однако они еще до конца не пережили футбольную юность. Марсьяль и Коман тоже только набирают ход, но при этом уже выигрывают титулы с лучшими европейскими клубами. Кингсли, кстати, удалось стать самым молодым футболистом, сыгравшим за сборную Франции на чемпионатах Европы и мира. На момент матча с Румынией ему было 19 лет и 362 дня. Перспективные французы голодны до побед на уровне сборных, а Евро-2016 – идеальный турнир для команды с классным составом, чтобы взять свое.

Слабость соперников

Способствует успеху Франции и переходное время у главных оппонентов. Сборная Германии, победив на чемпионате мира, лишилась сразу нескольких опытных футболистов, определявших игру команды. Здесь тоже есть молодые звездочки, но должной поддержки от остальных игроков они пока не получают. В футболе немцев не видно баланса, который легко просматривается у сборной Франции. Испании явно не хватает еще одного забивного форварда, а Дель Боске так и не удалось научить подопечных менять стиль игры по ходу матча. Стартовый матч вроде бы показал тактическую силу сборной Италии, однако Конте оставляет юных игроков на скамейке, лишая команду молодецкого задора и креатива. Подопечные Дидье Дешама на фоне этих команд выглядят коллективом, где почти не выделяются промахи и слабые места.

Забытые неудачи

С чемпионата мира-2006, где Франция дошла до финала, команду одолевали неудачи на всех важных турнирах. Евро-2008 получилось для сборной Франции провальным. На мировом первенстве в 2010-м тренерский скандал перечеркнул возрождение, к которому команда долгое время готовилась. Раймона Доменека вынудили покинуть тренерский пост, но он не сильно переживал, что Франция не смогла даже выйти из группы. На Евро-2012 уже без Доменека французы сумели выступить ярче, но в четвертьфинале турнира споткнулись об испанцев. Перед домашним Евро предыдущие провалы можно смело забывать. Сейчас у Франции другой коллектив, который выглядит даже более боеспособным, чем ранее. С ним команда способна оставить в прошлом неудачи, едва не выбившие ее из состава фаворитов международных турниров.

Вопреки обстоятельствам

Однако атмосфера вокруг самого Евро продолжает выглядеть угрожающей. Теракты в Париже ставили под угрозу проведение турнира, но Франция заверила всех в обеспечении полной безопасности. Турнир начался, а беспорядки в стране только продолжают набирать обороты. Возникла проблема с болельщиками разных стран. И ладно, если бы в разгромах городов и драках участвовали только приезжие. Но даже фанаты «ПСЖ» неожиданно решили вступить в драку перед матчем Турция – Хорватия. Хорошо, что на футбол это пока оказывает лишь косвенное влияние. Успех Франции в такой ситуации должен объединить всех людей, показав, что никакие хулиганы не должны портить атмосферу вокруг праздника футбола.

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Фанаты, стадионы, цифры

Сборная Франции остается последней командой, которой покорялась победа на домашнем Евро. Было это в далеком 1984 году. В 2000-м французы снова выиграли титул, прервав 16-летнюю серию европейских неудач. С момента последнего успеха снова прошло 16 лет. Магия цифр? Вполне вероятно, что сами французы об этом даже не задумывались. Однако именно сейчас команда ближе всего к победе в турнире. Смену поколений французы фактически пережили, а поддержка домашних стадионов должна придать им дополнительный импульс. Все во Франции ждут большого успеха, чтобы пережить трагедии, неудачи и все свалившиеся на страну проблемы. Если Франции и предстоит выиграть Евро, то сделать это команда должна именно сейчас.

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