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  • «Время от времени я бываю скотиной». Самый конфликтный топ-футболист Европы теряет карьеру

«Время от времени я бываю скотиной». Самый конфликтный топ-футболист Европы теряет карьеру

«Я родился в одном из самых неблагополучных районов Марселя. И этим все сказано», − детство Самира Насри действительно было не из легких. Поначалу он был добрым беззаботным ребенком, но постепенно улицы ломали характер: «Это может показаться странным, но в детстве мне приходилось часто стоять за себя. Я не терпел несправедливость и всякий раз пытался достичь правды самыми разными способами». В одном из таких эпизодов хулиганы пытались отнять у Самира мяч. Парень отказался и полез в драку на толпу. Разумеется, проиграл.

Потерю мяча Самир переживал непросто. «Моя семья была небогатой, а мяч был для меня единственной радостью в жизни. С пяти лет меня не интересовало ничего, кроме футбола. Сейчас, кстати, немногое поменялось». Под влиянием суровых дворов и блуждающих тучных парней в рваных трениках, у Насри формировались соответствующие идеалы. Его главным кумиром был Эрик Кантона – еще один отчаянный уроженец Марселя: «Мне нравилось смотреть не только за его действиями, но и за тем, как он не дает себя в обиду. Я наблюдал за матчем, когда он врезал с ноги провоцировавшему его болельщику. Я бы так точно не смог, но в душе я сопереживал Эрику».

Журналисты не раз отмечали, что даже после двух часов тесного общения Насри по-прежнему остается холодным. Самир крайне неохотно вступает в контакт со СМИ и фанатами – просто потому, что они ему не друзья и не родственники. «Я не могу и не хочу иметь близкие отношения с кем-либо из далеких от меня людей. У меня давно сформировался круг общения, который мне не хочется обогащать». После четвертьфинала Евро-2012 Насри ответил журналисту на просьбу об интервью: «Вы всегда любите копаться в грязном белье», а после пары реплик оскорбил его так, что дисциплинарный комитет хотел выписать игроку дисквалификацию на пару лет.

Удивительно, но даже с тренерским штабом Насри не стремился налаживать отношения – даже когда этот самый штаб проявлял к нему симпатию. Так было и в родном «Марселе», и в «Арсенале» с самим Арсеном Венгером. На рубеже нулевых и двухтысячных у лондонцев сформировалась очень интересная команда − с Альмунией, Шамахом, Насри и Аршавиным. Но золотую медаль болельщики «Арсенала» ждут до сих пор, а у ряда тех игроков дальнейшая карьера не сложилась. Альмуния досрочно завершил карьеру из-за порока сердца, Бакари Санья замучили травмы, Шамах сейчас сидит без клуба, а карьера Аршавина откатилась в Казахстан.

Когда Насри уходил в «Манчестер Сити», фанаты «Арсенала» всеми способами кричали ему оскорбления про Иуду и предателя. Позднее игрок неоднократно подчеркивал, что никакой обиды к лондонцам у него нет. При этом несколько раз он довольно больно колол бывший клуб через прессу. Вот одно из горячих: «Когда играешь в «Арсенале», деньги не имеют значения. Посмотрите на турнирную таблицу и вам станут понятны причины моего перехода в «Манчестер Сити».

Последние три года скандалов вокруг Насри стало так много, что они постепенно вытесняют непосредственно футбол. И началась эта волна с его девушки. В мае 2014-го Самир попал в расширенный список сборной Франции, но в самый последний момент был отцеплен от поездки на чемпионат мира. «Я не взял Насри, потому что он мог бы выходить только на замены. А он такой игрок, который любит играть в основе», − объяснил решение Дешам, чем возмутил подругу футболисту. «Н...й Францию, н...й Дешама! Что за дерьмовый тренер?» − написала она в соцсетях, чем сразу уничтожила карьеру парня в сборной. Самир пробовал мириться с Дешамом, но эта попытка привела к серии новых взаимных оскорблений.

В «Манчестер Сити» у Насри после пяти лет в команде не пошло в отношениях с Гвардиолой, который пришел в 2016 году. Одна из причин − высокие требования тренера. «Хосеп не разрешает игрокам заниматься сексом после полуночи и очень строго за этим следит. По его мнению, эта методика позволила Месси и Левандовски стать игроками мирового класса», − рассказывал Насри. А еще Гвардиола жестко наказывал за лишние пару килограммов массы, сразу отчисляя от тренировок с основной командой. У Насри с такой дисциплиной были проблемы. Параллельно он еще поругался с лидерами команды, так что все было обречено. Кстати, с партнерами он конфликтовал и раньше. А в сборной вообще образовалась группа из как минимум трех человек, которые убеждали Дешама ни в коем случае не верить Насри и не везти его на чемпионат мира.

«Аренда в «Севилью» стала для меня настоящим спасением. Здесь отличное место для перезагрузки», − утверждал Насри, когда его слили в Испанию. Но все получилось по-другому. За время пребывания в Примере француз трижды забил, еще три раза отметился голевыми передачами, но запомнился историей из бульварных газет. Журналисты сорвали ему празднование Нового года, объявив о сексуальной связи Насри с одной из медсестер частной клиники. Источник информации − твиттер самого футболиста. Насри быстро заявил, что его взломали, но вопросы к истории все равно остались. Например, у антидопинговых органов, которые заинтересовались, почему в этой самой клинике Насри якобы ставили витаминную капельницу.

На футбольном поле в этот период все было относительно гладко – до тех пор, пока «Севилья» не приехала в гости к «Лестеру». По ходу матча Насри столкнулся с Джейми Варди, который при первом же касании изобразил серьезную травму. Судья поверил нападающему и удалил Насри с поля. «Севилья» пропустила второй гол и вылетела из Лиги Чемпионов. «Варди – обманщик. Я бы хотел поговорить с ним, но, вы знаете, кругом слишком много камер, слишком много охраны».

«Севилья» отказалась продлевать аренду Насри − его польза не стоила того шума, что он приносил. В июле хавбек вернулся в «Сити», и авторитеты сразу же выступили резко против. Они даже собрали закрытую встречу с Гвардиолой и попытались убедить его снова выгнать Насри как можно скорее. Упрямый тренер сначала отказывался и даже выпустил Самира в товарищеском матче с «МЮ». Но затем сам проверил его форму и убедился, что тот не тянет уровень лидера АПЛ.

Недавно Насри признался, где и с кем он бы точно поладил. «Моя карьера недалека от финишного поворота, и пока есть возможность, я мечтаю присоединиться к «Реалу» Зинеддина Зидана». В июле ему не звонили из Мадрида, зато выходили «Милан» и «Рома», но «россонери» сосредоточились на более масштабном усилении, а римляне сконцентрировались на Марезе.

Когда до конца трансферного окна оставалось десять дней, Самир оказался в безвыходной ситуации и принял предложение «Антальяспора». В Турции он будет зарабатывать 4 млн евро в год, но здесь Насри окажется еще дальше от высокого футбола.

Самую точную характеристику Самир Насри дал себе сам в 2015 году в интервью France Football: «Время от времени я бываю скотиной. Конечно, иногда стоит сдерживать себя, но это то, что мне не удается. Когда я был моложе, у меня это получалось. Но я предпочитаю говорить все, что думаю, даже если при этом буду выглядеть высокомерным или ничтожным. По крайней мере, я не позволяю себе терпеть».

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Франция Севилья Арсенал Манчестер Сити Франция Насри Самир Гвардиола Хосеп Дешам Дидье
Комментарии (11)
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Финт
1503471491
Он на солнце выгорел?или парикмахер прикололся?Вот откуда беда)
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giluxa1963
1503477831
да насри мне на вас всех
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Danish Dynamite
1503482762
В своё время в Арсенале очень сильно смотрелся.
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+50/-50
1503500711
С самокритикой согласен. А как он себя позиционирует? Перед Диего Костой или после? Кто из них большая скотина.
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84aivengo
1503504523
говорящая фамилия...
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fucking_fnatic
1503507232
одно время очень нравился как игрок, но, есть ребята, которым эго мешает быть профессионалом (Ибра не в счёт, конечно)
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palik
1503512438
после ухода из Арса, он перестал быть художником...от сюда и все грешки пошли...
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Superviser77
1503570563
на х..й Насри! - скоро появится запись в инсте подруги Сами)))
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D'achkov
1503742082
хороший футболист,жаль что такой характер
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Aldo.CSKA
1505380071
"Насри у углового флажка...", "Насри в штрафоной...", "Насри на скамейке запасных..."
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