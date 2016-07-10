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Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016
Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016
Бомбардир.ру
10 июля 2016, 16:08
15
Почему я ненавижу сборную Португалии
Почему я ненавижу сборную Франции
Чемпионат Европы
Европа
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Комментарии (15)
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Kosmotoga
1468162387
именно португалия и испортит этот финал.Они будут сбивать темп перекатывать мячик и искать счастья в редких контр атаках и стандартах.Думаю матч будет примерно как германия-италия.
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2
Ден 781
1468179831
Пайет мудило
Ответить
1
Freeman84
1468180437
Какая-то мистика или проклятие. Все серьезные соперники Франции в первом тайме уходят с поля из-за травмы. До этого у немцев - Боатенг, Хедира, теперь Кришитано...
Ответить
1
Саня БУБА
1468187335
.....мои искренние поздравления португалам!!!!....как хочется оказаться на их месте в 18-м
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2
melnicn
1468188079
BRAVO!!!
Ответить
1
Freeman84
1468188549
Браво, Португалия!! Впервые в истории! И гол был шикарный!! Молодцы!
Ответить
3
Александр Svirgun
1468189883
Спасибо Португалия за это евро. Я знал,что вы победите ребята!!!!!! Респект. Роналду заслужил и все в этой сборной заслужили этот трофей
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2
Kokiletz
1468190814
Многие говорят что мол не заслуженно, но посмотрите какой он как лидер, подскажите мне пожалуйста такого же игрока.... Да нет, тренера... Вообще кого нибудь который так переживал и билсья за свою сборную
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4
Nesterenko
1468245264
Если вспомнить ЧМ-2014, то он был сказочен в плане великолепных и забивных матчей с открытым футболом. ЧЕ-2016 - это просто невероятные триллерские матчи, прекрасные концовки. И очень жаль и позорно, что только наша сборная ничего не показала, кроме своего позора на этих полях.
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2
Ромарио1981
1468274457
Нее слабый чемпионат,хорошо что закончился.2014 в Бразилии был в 100 раз круче.Сейчас специально полуфинал пересмотрю. Личное мнение.
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0
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