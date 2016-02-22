«МЮ» хочет приобрести Икарди. Бензема может поехать на Евро. Дайджест событий дня

Моуринью может пригласить в "Манчестер Юнайтед" Миранду и Икарди

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью, который со следующего сезона может возглавить "Манчестер Юнайтед", хочет видеть в своей новой команде двух футболистов "Интера": защитника Жоао Миранду и нападающего Мауро Икарди. Сообщается, что за аргентинского форварда миланский клуб планирует выручить не менее 40 миллионов евро.

Таски: "Я желаю остаться в "Баварии"

Защитник "Спартака" Сердар Таски, на правах аренды выступающий за "Баварию", заявил, что намерен остаться в мюнхенском клубе. "Я готов не на 100 процентов. Мне нужно три-четыре недели, только тогда смогу играть. Я желаю остаться в "Баварии". Я пришел сюда не для того, чтобы сделать вдох и вернуться обратно", – отметил Таски.

Буратино из Мюнхена. Какой будет "Бавария" при Анчелотти

ЦСКА объявил о завершении трансферной кампании

ЦСКА прекращает активность на трансферном рынке. Таким образом, за оставшиеся несколько дней до закрытия трансферного окна армейцы не будут приобретать новых футболистов. Напомним, что этой зимой москвичи подписали хавбеков Романа Широкова и Сергея Ткачева, а также форварда Аарона Оланаре.

Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

Аршавин не определился со своим будущим клубом

Бывший полузащитник "Кубани" Андрей Аршавин еще не знает, где продолжит свою карьеру. "Пока еще не о чем говорить", – ответил футболист на вопрос о том, нет ли у него новостей для болельщиков. Напомним, ранее Аршавин говорил, что на прошедших выходных у него должна была состояться встреча с потенциальными работодателями.

Дешам: "Я хотел бы взять Бензема на Евро, но здесь дело не в спорте"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал условия, при которых нападающий "Реала" Карим Бензема сможет сыграть за национальную команду на грядущем чемпионате Европы. "Суд должен оправдать Бензема, а президент футбольной федерации – принять решение о возвращении в команду. Тогда я смогу взять его в сборную", – сказал Дешам.

"Лацио" опроверг информацию о продаже Андерсона в "МЮ"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон не был продан в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро, как об этом сообщалось ранее со ссылкой на слова президента римского клуба Клаудио Лотито. "Что касается высказываний о предполагаемой продаже Фелипе Андерсона, которые приписываются президенту Клаудио Лотито, то футбольный клуб "Лацио" хочет отметить, что эти сообщения не имеют под собой никаких оснований", – гласит заявление на официальном сайте римлян.

Проблемы воспитания. 10 игроков, которых сделал "Манчестер Юнайтед"

Игрок "Трабзонспора" был удален с поля за красную карточку судье

Защитник "Трабзонспора" Салих Дурсун в матче турецкой Суперлиги против "Галатасарая" был удален с поле за красную карточку, которую он показал судье. Футболист был недоволен решением главного судьи, который отправил с поля его одноклубника, и не сдержал эмоций. Всего в составе "Трабзонспора" в этой встрече было удалено четыре игрока, а "Галатасарай" праздновал победу со счетом 2:1.

Тотти вернулся к тренировкам в общей группе "Ромы"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти вернулся к тренировкам в общей группе. Стоит отметить, что после возвращения в строй Тотти еще не общался с главным тренером "волков" Лучано Спаллетти. Напомним, между итальянским форвардом и наставником римлян образовался конфликт, в результате чего игрок не был включен в заявку команды на матч 26-го тура с "Палермо". Ранее футболист говорил о своем нежелании работать под руководством Спаллетти.

[cr]