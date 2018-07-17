Единственный француз, которого бесит победа сборной

Бен Арфа в огне.

В Хорватии насмехаются над Николой Калиничем, которого отчислили из сборной, дошедшей в итоге до финала ЧМ-2018. Антигерой нашелся и у Франции, но здесь две совершенно разные истории. Атем Бен Арфа не являлся частью команды. Более того, после победы сборной на турнире он не молчал, как Калинич, а резко раскритиковал стиль игры сборной. Кажется, парень снова будет популярен.

Заявление Бен Арфа опубликовал France Football:

«Конечно, я рад победе сборной Франции. Это правда.

Было заметно, что футболисты полностью отдали себя команде. Это хорошо и для тренерского штаба Дидье Дешама, и для футболистов, и для команды. Они были последовательными и разумными до самого конца. Это порадует болельщиков сборной Франции, они имеют право на счастье.

Но у меня есть простой вопрос: действительно ли довольны поклонники команды? Я знаю, что во время общего ликования мои слова могут показаться шокирующими.

Но я не хочу скрывать: стиль игры сборной Франции был довольно уродливым. Я готов признать, что результат достигнут, значит он был эффективен. Но я не уверен, что такой стиль гарантирует нам легкую жизнь в квалификации Евро-2020».

Чемпион, которого не помнят

Сам Бен Арфа – тоже чемпион, он выигрывал юношеский чемпионат Европы U17 в 2004-м, тогда же, в 17-летнем возрасте, он забил свой первый гол за «Лион» и считался будущей суперзвездой. Сейчас ему 31, и хоть в коллекции сразу пять чемпионских медалей, топовым игроком он так и не стал. Кстати, одно из чемпионств, последнее на данный момент, было добыто как раз вместе с Дидье Дешамом – в «Марселе».

Жуткий характер

С Бен Арфа просто невозможно ужиться. Вероятно, причина кроется еще где-то в детстве – у парня всегда были тяжелые отношения с отцом. В «Лионе» Бен Арфа вместе с Бензема составлял великолепный атакующий дуэт, но вне поля игроки друг друга на дух не переносили. Памятна и драка на тренировке с защитником Скилаччи. Атема продали в «Марсель», где он кофликтовал с Вальбуэна, затем в «Ньюкасл», где он слег с тяжелейшей травмой после встречи с Найджелом де Йонгом и поругался с Аланом Пардью из-за несогласия по поводу своего игрового времени, после чего отбыл на правах аренды в «Халл». «Я был мертв, я видел ад», – так охарактеризовал свой английский этап карьеры футболист.

Прекрасный сезон-2015/16 в «Ницце», с 18+7 по системе «гол плюс пас» сделали возможной перезагрузку карьеры – «ПСЖ» тут же подписал Бен Арфа, что для игрока, родившегося в пригороде Парижа, было очень приятным фактом, но с Унаи Эмери они не сошлись – тренерский штаб был слишком недоволен отношением футболиста к тренировкам. Тот в долгу не остался – передразнивал Эмери, обрушился с критикой на него после памятных 1:6 в Лиге чемпионов, а в конце сезона еще и пошутил о том, что эмир Катара больше подошел бы «ПСЖ», чем нынешний президент клуба. Доставалось и ассистенту Эмери, которому Бен Арфа советовал не кричать так сильно во время матчей. «У меня голова болит. Ты кричишь слишком громко. Дай нам играть. Зачем так орать?» – возмутился футболист.

Самоирония

Конечно, Бен Арфа убрали в дубль, и на него уже никто не рассчитывал. Продать игрока не удалось, так что тот остался в клубе и за сезон-2017/18 сыграл ровно ноль минут.

5 апреля он опубликовал пост в инстаграме пост с тортом и одной свечой. Бен Арфа таким образом отметил ровно год со дня последнего выхода на поле. Кстати, в том матче он сделал дубль.

text Публикация от text (@hatembenarfaofficiel) 5 Апр 2018 в 1:06 PDT

Вмешался Кантона

В разгар подготовки сборной Франции к Евро-2016 недовольство комплектацией команды выразил Эрик Кантона, но сделал это скандально: «Бензема и Бен-Арфа – отличные игроки, но у Дешама исконно французское имя. Быть может, во всей сборной у него одного такое имя. Его семья такая же чистокровная во Франции, как мормоны – в США. Бен-Арфа, пожалуй, лучший игрок во Франции прямо сейчас, но у него тоже есть чужие корни. Одно ясно наверняка: Бензема и Бен-Арфа, два лучших французских футболиста, не сыграют на Евро-2016. И совершенно очевидно, что у обоих есть североафриканское происхождение». Естественно, Дешам подал на Кантона в суд.

Бен Арфа и Дешам

По сути, практически со всеми тренерами Бен Арфа нормально не ладил – в «Марселе» при Дешаме было ровно так же, футболист из-за своего характера уж точно в любимцах не ходил, потому и почти на пике был продан. Неудивительно, что даже после отличного сезона в «Ницце» в заявку на Евро Бен Арфа не попал, хотя и проходил в команде сборы.

«Отсутствие Бен Арфа в заявке обусловлено спортивными причинами. Не нужно здесь искать какую-то подоплеку. Он провел очень хороший сезон в «Ницце». Однако есть и другие игроки, которые тоже провели хорошие сезоны. У меня был выбор, и я его сделал. Это было непросто», – спокойно объяснил Дешам. Он с командой добрался до финала чемпионата Европы, а спустя два года стал чемпионом мира.

Атему Бен Арфа сейчас 31 год. И он свободный агент. Едва ли во Франции удивляются тому, что главным критиком чемпионской команды стал парень, который не играл в футбол с прошлогоднего апреля.