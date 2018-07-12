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    Один из лидеров этой Хорватии отказался от сборной прямо посреди ЧМ. Теперь его ненавидят


    4
    Голосов: 13
    12.07.2018 15:15
    Говорят, выгнали Модрич и Чорлука.

    Что произошло на ЧМ-2018?

    В стартовой игре против Нигерии Калинич должен был заменить Марио Манджукича в конце матча, но игрок, уже поразминавшись, сослался на боль в спине и отказался выходить на поле. Делал он это уже не в первый раз. В июньской игре он также не захотел играть против Бразилии, но через несколько дней в матче с Сенегалом вышел на тайм. В Калининграде не сыграл с Нигерией, а затем отказался выйти на утреннюю тренировку. В итоге футболиста отправили домой прямо с ЧМ.

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич очень спокойно прокомментировал ситуацию: «Я посчитал, что если он несколько раз отказывается играть, то не готов к выступлению за сборную. Конечно, мы не рады, что это случилось. Но мы потратили на вопрос с Калиничем 3-4 часа, а потом забыли».

    Калинич – важный игрок сборной?

    В хорватской команде Никола Калинич дебютировал еще десять лет назад. С тех пор – забил 15 голов за сборную, лишь у семи футболистов результат лучше. Калинич – участник целых трех чемпионатов Европы, но на ЧМ попал лишь однажды – в 2018-м. И вообще ни разу не сыграл на турнире.

    Секретные разговоры

    Есть такая рубрика на сайте 24sata.hr, где пишут про хорватский спорт. Что же произошло на самом деле? Переводим:

    «Первые «симптомы» проявились еще во время товарищеского матча с Бразилией. После нее Калинич был недоволен: «Почему играет Крамарич, а не я?», но объяснение Далича его не впечатлило. Тренер проводил с командой беседы трижды, повторяя одну и ту же фразу: «Парни, если есть какие-то проблемы, что-то не нравится – скажите мне сразу. Я лучше поеду с командой в 18 человек, чем возьму людей, которые не готовы». Все молчали.

    Узнав, что на первый матч с Нигерией в стартовом составе будет Крамарич, Калинич снова разозлился. Хорваты вели 2:0, за пять минут до конца Далич позвал футболиста, чтобы тот вышел на замену. «Не могу, спина болит», – отреагировал тот. «Пожалуйста, выходи, не создавай проблем», – дружелюбно сказал ему ассистент Далича Дражен Ладич. Калинич не послушался, посчитав выход на пять минут унижением. Вместо него на поле появился Марко Пьяца.

    Вернувшись в отель, Далич предложил Калиничу извиниться перед командой и объяснить, что происходит. Никакой реакции не последовало. Позже к тренеру подошли два ветерана – Чорлука и Модрич, к мнению которых в команде прислушиваются абсолютно все. Оба сказали буквально в один голос: «Шеф, у вас не остается выбора. Уберите его из команды». И Калиничу пришлось уйти.

    Команда осталась готовиться к матчу с Аргентиной, который станет одним из лучших в истории сборной Хорватии, Калинич в это же время приземлился в аэропорту Сплита. С ним попытались поговорить таксисты, но он лишь кивнул им и ушел. Разговаривать ни с кем он не хотел».

    Его можно было заменить?

    Нет. По правилам травмированного игрока меняют не позднее, чем за 24 часа до стартового матча на турнире. Таким образом, хорваты, начиная со второго тура группового этапа проводили ЧМ с заявкой в количестве 22 футболистов.

    Как на это реагировали?

    На одном из фанатских сайтов, посвященных хорватскому футболу, реакцию Калинича не поняли, а Далича похвалили за смелость. «Носить футболку сборной Хорватии – это честь», «Какого черта он занял место молодого игрока», «Что за детский поступок», и прочие комментарии появились после новости об отчислении.

    Болельщики предположили, что исключение Калинича произошло из-за его негативного влияния на команду. Также было высказано мнение, что на подобный поступок мог решиться и Манджукич, если бы он оказался в запасе, а в старте появился Калинич.

    Но в одном сошлись абсолютно все: если Калинич чувствовал, что у него есть проблемы со здоровьем, то обязан был уйти раньше и не занимать место в заявке.

    Что еще говорят в Хорватии?

    Уже после победы над Данией в 1/8 финала хорватские журналисты спросили Далича, не было ли среди поздравлений с выходом в четвертьфинал что-нибудь от Калинича. «Нет, – ответил он. – Я бы вообще не хотел возвращаться к этому моменту. Жаль, что это пятно на моей карьере, это мое поражение. Но я спокоен, потому что сделал все возможное, чтобы этого не допустить».

    В хорватской прессе при этом также высказывались мысли о том, что на самом деле со здоровьем исключение не связано – Калинич банально хочет играть в старте. На это в одной из статей ему посоветовали брать пример с сидящих на скамейке сборной Аргентины Игуаина и Дибалы, которые, кстати, в Серии А – звезды куда большего калибра, чем Калинич.

    Экс-футболист «Севильи», а ныне комментатор на хорватском ТВ Йоско Йеличич винит игрока в отсутствии уважения к партнерам: «Никто не имеет права ставить себя выше команды. Далич, мне кажется, сделал все абсолютно верно, Калинич же совершил самую большую глупость в своей карьере».

    Были ли такие случаи раньше?

    Шотландца Уилли Джонстона отправили домой с ЧМ-1978 после стартовой игры с Перу из-за допинга. На ЧМ-1994 после двух туров из сборной Аргентины был исключен Диего Марадона, также проваливший тест на допинг. Через восемь лет Рой Кин поругался с тренером сборной Ирландии Миком Маккарти еще до старта ЧМ-2002, а еще через восемь лет на турнире в ЮАР Николя Анелька раскритиковал главного тренера сборной Франции Раймона Доменека в перерыве игры с Мексикой и был отправлен домой.

    Ни одна из этих сборных, откуда изгоняли футболистов, в итоге не смогла дойти даже до четвертьфинала.

    Калинич тоже стал героем вечера после победы над Англией?

    Да, конечно, только героем троллинга. Если хорватской сборной вчера восхищались, то над Калиничем откровенно смеялись.

    «Давайте на полминуты прекратим ржать над Англией и посмеемся над Калиничем».

    «И Калинич отказался вот от такого».

    «Для тех, кто поддерживал Англию, все не так плохо. Ведь вас могли звать Никола Калинич».

    «Как дела, Никола?»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, sbs.com.au
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 июля 2018, 19:06

      Ну ,дадно черт с ним...
      А вот как хорватская федерация собирается отблагодарить Смолова?
      Можем предложить варианты:
      1. Памятник в Загребе .перед стадионом.
      2.Звание почетного гражданина Хорватии
      3.Пожизненную пенсию
      4. домик в деревне или Ferrari GTX
      Братушки ! Подумайте,его подвиг того стоит)))))

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 13 июля 2018, 18:33

      Каждому свое...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июля 2018, 09:28

      Оооо, бомбардировские журналюхи перешли на новый уровень и теперь работают переводчиками. Перевели "How do you feel now Kalinic?" как "Как дела, Никола?". Ну я даже не знаю, что тут можно сказать.

      5
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      Рейтинг: +389

      4eu3 > bset 13 июля 2018, 10:39

      Гугл-переводчик видимо дал сбой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > 4eu3 13 июля 2018, 12:06

      Мозг у журналюх дал сбой. Так ни один онлайн переводчик не переведет. Это нужно особый талант иметь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > bset 13 июля 2018, 23:53

      Видимо, вы только и пользуетесь переводчиком без знания языка. Всем и так понятно, что дословный перевод это "Как вы себя чувствуете?". И прозвучит в данном контексте глупо. Здесь речь именно о том, как себя ощущает футболист после такого. "Как дела" - вполне вольный перевод и вполне уместный, на это и был расчет.
      Ну, и продолжите хамить если - отправитесь в бан без всяких проблем. Если что-то не нравится, можно высказать это в корректном тоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 13 июля 2018, 09:27

      Даже если Хорватия и не станет чемпионом, это уже его самый глупый поступок в жизни...

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 июля 2018, 05:45

      ПРИКОЛЬНО

      0
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      Рейтинг: +84

      А Бубнов 13 июля 2018, 00:01

      +++++++

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 12 июля 2018, 22:37

      ++++

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 12 июля 2018, 20:20

      а ведь он все-равно получит медаль ибо был в заявке, пускай хоть 1 матч, и даже если не вышел, но медали 23 , для 23 человек, и он походу все-равно получит, серебро или золото хз, но ведь я правильно размышляю? хотя.. раз его даже н ****** на вручении... ну хз

      2
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      Рейтинг: +177

      miklos > DeStar 12 июля 2018, 20:46

      кстати, да. посмотрел сейчас на сайте фифа - из заявки его вроде как официально не исключили. но, думаю, там решат вопрос - эту медаль дадут кому-нибудь из тренерского штаба. тренеру по физподготовке, например, уж тот-то точно заслужил)

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > miklos 12 июля 2018, 21:59

      я бы дал повару медаль, без еды жизнь не та)

      3
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      Рейтинг: +177

      miklos > Loko_Roma 12 июля 2018, 22:35

      тоже вариант)

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > miklos 13 июля 2018, 00:04

      Нужно какому-нибудь игроку, который заслужил и имеет хорватскую фамилию (Игнашевич).

      4
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      Рейтинг: +85

      uda > miklos 13 июля 2018, 06:07

      Вообще тренерам и так всем дают медали. Любому тренеру (главному, помощнику, по физподготовке, врачам) всем должны давать. Так что думаю, что Калинич все таки получит свою медаль

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Fju-2 13 июля 2018, 21:54

      Рабинович. Точно получит)))

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 12 июля 2018, 19:29

      А вот еще был такой игрок Мостовой...Щас экспертит на ТВ

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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК > тщмек 19 12 июля 2018, 23:09

      а про российскую сборную ничего не сказали!...как устроили общий отказ ехать на чемпионат мира с Садыриным!...вот эти редиски Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков, Канчельскис, Мостовой, Кульков

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > САДЫЧОК 13 июля 2018, 08:01

      Ну, так Мостовой аж два раза, с Ярцевым еще в Португалии

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 июля 2018, 17:44

      звездонулся

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