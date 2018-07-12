Один из лидеров этой Хорватии отказался от сборной прямо посреди ЧМ. Теперь его ненавидят

Говорят, выгнали Модрич и Чорлука.

Что произошло на ЧМ-2018?

В стартовой игре против Нигерии Калинич должен был заменить Марио Манджукича в конце матча, но игрок, уже поразминавшись, сослался на боль в спине и отказался выходить на поле. Делал он это уже не в первый раз. В июньской игре он также не захотел играть против Бразилии, но через несколько дней в матче с Сенегалом вышел на тайм. В Калининграде не сыграл с Нигерией, а затем отказался выйти на утреннюю тренировку. В итоге футболиста отправили домой прямо с ЧМ.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич очень спокойно прокомментировал ситуацию: «Я посчитал, что если он несколько раз отказывается играть, то не готов к выступлению за сборную. Конечно, мы не рады, что это случилось. Но мы потратили на вопрос с Калиничем 3-4 часа, а потом забыли».

Калинич – важный игрок сборной?

В хорватской команде Никола Калинич дебютировал еще десять лет назад. С тех пор – забил 15 голов за сборную, лишь у семи футболистов результат лучше. Калинич – участник целых трех чемпионатов Европы, но на ЧМ попал лишь однажды – в 2018-м. И вообще ни разу не сыграл на турнире.

Секретные разговоры

Есть такая рубрика на сайте 24sata.hr, где пишут про хорватский спорт. Что же произошло на самом деле? Переводим:

«Первые «симптомы» проявились еще во время товарищеского матча с Бразилией. После нее Калинич был недоволен: «Почему играет Крамарич, а не я?», но объяснение Далича его не впечатлило. Тренер проводил с командой беседы трижды, повторяя одну и ту же фразу: «Парни, если есть какие-то проблемы, что-то не нравится – скажите мне сразу. Я лучше поеду с командой в 18 человек, чем возьму людей, которые не готовы». Все молчали.

Узнав, что на первый матч с Нигерией в стартовом составе будет Крамарич, Калинич снова разозлился. Хорваты вели 2:0, за пять минут до конца Далич позвал футболиста, чтобы тот вышел на замену. «Не могу, спина болит», – отреагировал тот. «Пожалуйста, выходи, не создавай проблем», – дружелюбно сказал ему ассистент Далича Дражен Ладич. Калинич не послушался, посчитав выход на пять минут унижением. Вместо него на поле появился Марко Пьяца.

Вернувшись в отель, Далич предложил Калиничу извиниться перед командой и объяснить, что происходит. Никакой реакции не последовало. Позже к тренеру подошли два ветерана – Чорлука и Модрич, к мнению которых в команде прислушиваются абсолютно все. Оба сказали буквально в один голос: «Шеф, у вас не остается выбора. Уберите его из команды». И Калиничу пришлось уйти.

Команда осталась готовиться к матчу с Аргентиной, который станет одним из лучших в истории сборной Хорватии, Калинич в это же время приземлился в аэропорту Сплита. С ним попытались поговорить таксисты, но он лишь кивнул им и ушел. Разговаривать ни с кем он не хотел».

Его можно было заменить?

Нет. По правилам травмированного игрока меняют не позднее, чем за 24 часа до стартового матча на турнире. Таким образом, хорваты, начиная со второго тура группового этапа проводили ЧМ с заявкой в количестве 22 футболистов.

Как на это реагировали?

На одном из фанатских сайтов, посвященных хорватскому футболу, реакцию Калинича не поняли, а Далича похвалили за смелость. «Носить футболку сборной Хорватии – это честь», «Какого черта он занял место молодого игрока», «Что за детский поступок», и прочие комментарии появились после новости об отчислении.

Болельщики предположили, что исключение Калинича произошло из-за его негативного влияния на команду. Также было высказано мнение, что на подобный поступок мог решиться и Манджукич, если бы он оказался в запасе, а в старте появился Калинич.

Но в одном сошлись абсолютно все: если Калинич чувствовал, что у него есть проблемы со здоровьем, то обязан был уйти раньше и не занимать место в заявке.

Что еще говорят в Хорватии?

Уже после победы над Данией в 1/8 финала хорватские журналисты спросили Далича, не было ли среди поздравлений с выходом в четвертьфинал что-нибудь от Калинича. «Нет, – ответил он. – Я бы вообще не хотел возвращаться к этому моменту. Жаль, что это пятно на моей карьере, это мое поражение. Но я спокоен, потому что сделал все возможное, чтобы этого не допустить».

В хорватской прессе при этом также высказывались мысли о том, что на самом деле со здоровьем исключение не связано – Калинич банально хочет играть в старте. На это в одной из статей ему посоветовали брать пример с сидящих на скамейке сборной Аргентины Игуаина и Дибалы, которые, кстати, в Серии А – звезды куда большего калибра, чем Калинич.

Экс-футболист «Севильи», а ныне комментатор на хорватском ТВ Йоско Йеличич винит игрока в отсутствии уважения к партнерам: «Никто не имеет права ставить себя выше команды. Далич, мне кажется, сделал все абсолютно верно, Калинич же совершил самую большую глупость в своей карьере».

Были ли такие случаи раньше?

Шотландца Уилли Джонстона отправили домой с ЧМ-1978 после стартовой игры с Перу из-за допинга. На ЧМ-1994 после двух туров из сборной Аргентины был исключен Диего Марадона, также проваливший тест на допинг. Через восемь лет Рой Кин поругался с тренером сборной Ирландии Миком Маккарти еще до старта ЧМ-2002, а еще через восемь лет на турнире в ЮАР Николя Анелька раскритиковал главного тренера сборной Франции Раймона Доменека в перерыве игры с Мексикой и был отправлен домой.

Ни одна из этих сборных, откуда изгоняли футболистов, в итоге не смогла дойти даже до четвертьфинала.

Калинич тоже стал героем вечера после победы над Англией?

Да, конечно, только героем троллинга. Если хорватской сборной вчера восхищались, то над Калиничем откровенно смеялись.

«Давайте на полминуты прекратим ржать над Англией и посмеемся над Калиничем».

twit text — Failson Malteser (@wariotifo) 11 июля 2018 г.

«И Калинич отказался вот от такого».

twit text — Dinara Sayf (@dinarasayf) 11 июля 2018 г.

«Для тех, кто поддерживал Англию, все не так плохо. Ведь вас могли звать Никола Калинич».

twit text — Keiron Nolan (@keironnolan) 11 июля 2018 г.

«Как дела, Никола?»