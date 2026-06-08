Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Франции 2011 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Кубок лиги 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Франции 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Кубок 2010/2011 Франция. Кубок лиги 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008