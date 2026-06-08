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Дидье Дешам
Статистика
Дидье Дешам - статистика
Франция
15 октября 1968 (58)
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
В
П
Н
Франция
4
3
1
0
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
1 : 2
04.06.2026
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 3
29.03.2026
Франция
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия
1 : 2
26.03.2026
Франция
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