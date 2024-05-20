Де Дзерби стал кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса»

«Ювентус» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает The Independent. 44-летний итальянский специалист покинул «Брайтон» после окончания сезона в АПЛ, а туринский клуб 17 мая уволил Массимилиано Аллегри после финала Кубка Италии.

Де Дзерби ранее работал в Серии A с «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло». Позднее возглавлял «Шахтер».