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    • Де Дзерби стал кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса»

    Де Дзерби стал кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса»

    «Ювентус» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает The Independent. 44-летний итальянский специалист покинул «Брайтон» после окончания сезона в АПЛ, а туринский клуб 17 мая уволил Массимилиано Аллегри после финала Кубка Италии.

    Де Дзерби ранее работал в Серии A с «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло». Позднее возглавлял «Шахтер».

    • В этом сезоне «Брайтон» под его руководством занял 11-е место.
    • Ранее сообщалось, что «бьянконери» предложили контракт тренеру «Болоньи» Тиаго Мотте.

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    Источник: The Independent

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1716202070
    Для начала Юве нужно собрать хоть 11 толковых игроков, если уде даже Влахович выставлен на продажу
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