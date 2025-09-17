Тренер «Марселя» возмутился назначению пенальти в пользу «Реала»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о назначении 2-го пенальти в ворота его команды в гостевом матче с «Реалом» (1:2) в 1-м туре общего этапа Лиги ччемпионов.

11-метровый был назначен на 79-й минуте, когда мяч коснулся руки защитника французского клуба Факундо Медины. Он пытался в подкате отобрать мяч у Винисиуса.

«Это позорный пенальти. Его там не было. Я бы сказал то же самое, будь он в нашу пользу. По-моему, это не пенальти, ни в коем случае. Ни на «Бернабеу», ни на «Велодроме», ни против «Реал Сосьедад» – никогда.

У меня нет никаких скрытых мотивов, я не хочу провоцировать споры. Я просто говорю, что пенальти не было. Точка», – сказал Де Дзерби.