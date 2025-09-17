«Реал» вышел в лидеры по числу пенальти в свою пользу в Лиге чемпионов

«Реал» стал абсолютным рекордсменом в истории Лиги чемпионов, по числу пенальти назначенных в пользу команды. В матче 1-го тура общего этапа текущего сезона с «Марселем» (2:1) мадридцы дважды били 11-метровые – обе попытки реализовал Килиан Мбаппе.

Всего в активе «Реала» стало 63 пенальти в Лиге чемпионов. Испанский клуб обошел «Баварию», которая исполняла 11-метровые 62 раза.