«Реал» вышел в лидеры по числу пенальти в свою пользу в Лиге чемпионов

«Реал» стал абсолютным рекордсменом в истории Лиги чемпионов, по числу пенальти назначенных в пользу команды. В матче 1-го тура общего этапа текущего сезона с «Марселем» (2:1) мадридцы дважды били 11-метровые – обе попытки реализовал Килиан Мбаппе.
Всего в активе «Реала» стало 63 пенальти в Лиге чемпионов. Испанский клуб обошел «Баварию», которая исполняла 11-метровые 62 раза.
- На третьем месте по числу 11-метровых в Лиге чемпионов находится «Барселона» (56), следом идут «Манчестер Сити» (37) и «Арсенал» (36).
Источник: Страница Stats Foot в соцсети X