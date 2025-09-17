Введите ваш ник на сайте
«Реал» вышел в лидеры по числу пенальти в свою пользу в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:21

«Реал» стал абсолютным рекордсменом в истории Лиги чемпионов, по числу пенальти назначенных в пользу команды. В матче 1-го тура общего этапа текущего сезона с «Марселем» (2:1) мадридцы дважды били 11-метровые – обе попытки реализовал Килиан Мбаппе.

Всего в активе «Реала» стало 63 пенальти в Лиге чемпионов. Испанский клуб обошел «Баварию», которая исполняла 11-метровые 62 раза.

Тренер «Марселя» возмутился назначению пенальти в пользу «Реала»
Насри – о втором 11-метровом «Реала» в игре с «Марселем»: «Я не вижу здесь пенальти»
Алонсо высказался о победе «Реала» над «Марселем»
Источник: Страница Stats Foot в соцсети X
Лига чемпионов Марсель Реал
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
1
Названы сроки, когда Россию могут допустить до международных турниров
13:30
Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
13:10
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
1
Список стран, выступивших за возвращение России
12:39
1
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
4
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Список стран, выступивших против возвращения России на международные турниры
12:00
6
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
11:30
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
2
«Реал» вышел в лидеры по числу пенальти в свою пользу в Лиге чемпионов
13:21
Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов
10:05
Тренер «Ювентуса» оценил 4:4 с дортмундской «Боруссией»
09:48
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Наполи»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:33
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:31
Где смотреть матч «Спортинг» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:29
Где смотреть матч «Брюгге» – «Монако»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:26
Насри – о втором 11-метровом «Реала» в игре с «Марселем»: «Я не вижу здесь пенальти»
09:21
Тренер «Карабаха» прокомментировал победу над «Бенфикой»
08:46
2
Алонсо высказался о победе «Реала» над «Марселем»
08:26
«Бенфика» уволила тренера после поражения от «Карабаха»
08:10
2
Алонсо прокомментировал удаление Карвахаля
00:47
«Ювентус» и «Боруссия» повторили рекорд Лиги чемпионов
00:38
Мбаппе поднялся на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:29
Лига чемпионов. «Реал» в меньшинстве вырвал победу над «Марселем» (2:1) благодаря дублю Мбаппе с пенальти
00:00
5
⚡️ Лига чемпионов. «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику», феерическая ничья «Ювентуса» с «Боруссией» и другие результаты
Вчера, 23:56
4
«Реал» в матче с «Марселем» потерял обоих правых защитников
Вчера, 23:36
Каррагер назвал желаемый финал Лиги чемпионов
Вчера, 23:29
Мбаппе вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 23:00
Мастантуоно обновил клубный рекорд «Реала» в ЛЧ
Вчера, 22:15
Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Атлетик» (2:0), ПСВ проиграл «Юниону» (1:3)
Вчера, 21:43
1
Губерниев признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Вчера, 17:41
2
Только у одной команды-участницы ЛЧ нет шансов на 1/4 финала
Вчера, 14:21
4
Семин назвал команду, за которую будет болеть в Лиге чемпионов
Вчера, 13:06
Где смотреть матч «Бавария» – «Челси»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:19
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:18
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:15
Где смотреть матч «Аякс» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:12
