Вратарь «Марселя» раскрыл подробности стычки с Карвахалем: «Я не приукрашивал»

Голкипер «Марселя» Херонимо Рульи рассказал, что произошло в эпизоде с Дани Карвахалем в матче Лиги чемпионов.
- Защитника «Реала» удалили на 72-й минуте после просмотра ВАР.
- Он боднул Рульи и получил прямую красную карточку.
- Вдесятером мадридцы выиграли со счетом 2:1.
«Я увидел, что соперник остался один, его нужно накрыть, и поднял руку, чтобы позвать партнера по команде.
Карвахаль убрал мою руку. Мы начали спорить, он подошел и ударил меня головой снизу вверх в нос, возможно, из-за разницы в росте.
Я не приукрашивал, а Дани сразу понял, что совершил ошибку, вот и все.
Но с моим носом все в порядке. Мне было больно, но все хорошо», – заявил Рульи.
Фото: твиттер ESPN
Источник: RMC Sport