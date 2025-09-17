Вратарь «Марселя» раскрыл подробности стычки с Карвахалем: «Я не приукрашивал»

Голкипер «Марселя» Херонимо Рульи рассказал, что произошло в эпизоде с Дани Карвахалем в матче Лиги чемпионов.

Защитника «Реала» удалили на 72-й минуте после просмотра ВАР.

Он боднул Рульи и получил прямую красную карточку.

Вдесятером мадридцы выиграли со счетом 2:1.

«Я увидел, что соперник остался один, его нужно накрыть, и поднял руку, чтобы позвать партнера по команде.

Карвахаль убрал мою руку. Мы начали спорить, он подошел и ударил меня головой снизу вверх в нос, возможно, из-за разницы в росте.

Я не приукрашивал, а Дани сразу понял, что совершил ошибку, вот и все.

Но с моим носом все в порядке. Мне было больно, но все хорошо», – заявил Рульи.

Фото: твиттер ESPN