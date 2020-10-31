Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Суперкубок Франции 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига чемпионов 2021/2022 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2016/2017