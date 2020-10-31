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Тоттенхэм
Роберто Де Дзерби
Статистика
Роберто Де Дзерби - статистика
Тоттенхэм
Италия
6 июня 1979 (47)
Тренер
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
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Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
В
П
Н
Тоттенхэм
2
1
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Тоттенхэм
5 : 1
26.08.2026
Чарльтон
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