- 3 марта
- 15:54 Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина 1
- 2 марта
- 00:50 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), «Тоттенхэм» вылетел от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) 1
- 28 февраля
- 14:50 «Тоттенхэм» заключил договор о сотрудничестве с «Формулой-1» 1
- 27 февраля
- 10:28 Только 2 футболиста забили 20+ голов в каждом из 9 последних сезонов в клубах топ-5 лиг Европы
- 26 февраля
- 20:20 Поттер прокомментировал поражение от «Тоттенхэма». У «Челси» 1 победа в 11 матчах 10
- 19:20 У Мудрика ни одного результативного действия за «Челси» в шести матчах 15
- 18:29 АПЛ. «Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2). У команды Поттера 1 победа в последних 11 матчах 2
- 16:00 Где смотреть матч «Тоттенхэм» – «Челси»: 25 тур АПЛ, 26 февраля 2023
- 15:50 «Тоттенхэм» – «Челси»: стартовые составы на 25-й тур АПЛ
- 23 февраля
- 21:30 Фото «Тоттенхэм» продлил контракт с 24-летним вратарем
- 11:20 Команды АПЛ повторили свой антирекорд 2015 года 1
- 19 февраля
- 22:36 Фото Кейну вручили приз как лучшему бомбардиру в истории «Тоттенхэма» 1
- 21:24 АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» (2:0) и поднялся в топ-4 1
- 19:09 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ
- 10:51 Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм» 1
- 10:21 Сон повторил азиатский рекорд Лиги чемпионов
- 16 февраля
- 11:26 «Милан» побил рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ 3
- 15 февраля
- 17:07 Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке клуба АПЛ за 3 миллиарда 5
- 01:13 Лига чемпионов вернулась! «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», «Милан» победил «Тоттенхэм» 1
- 00:59 Лига чемпионов. «Милан» впервые в истории победил «Тоттенхэм» (1:0) 3