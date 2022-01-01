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АПЛ 2026/2027
Команды
Тоттенхэм
Состав
€ 784 млн
Тоттенхэм - состав команды
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Сайт:
http://www.tottenhamhotspur.com/
Тренер:
Роберто Де Дзерби
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Кински Антонин
Вра
23
€ 15 млн
39
Дубравка Мартин
Вра
37
€ 0.5 млн
40
Остин Брэндон
Вра
27
€ 0.5 млн
31
Кински Антонин
Вра
51
-
37
ван де Вен Мики
Защ
25
€ 50 млн
6
ван Хеке Ян Паул
Защ
26
€ 45 млн
23
Порро Педро
Защ
27
€ 35 млн
13
Удогие Ийенома
Защ
23
€ 30 млн
5
Сенеси Маркос
Защ
29
€ 25 млн
4
Адарабиойо Тосин
Защ
29
€ 16 млн
3
Робертсон Эндрю
Защ
32
€ 7 млн
33
Дэвис Бен
Защ
33
€ 3 млн
16
Тонали Сандро
Пол
26
€ 80 млн
20
Кудус Мохаммед
Пол
26
€ 50 млн
18
Фернандеш Матеуш
Пол
22
€ 50 млн
7
Симонс Хави
Пол
23
€ 40 млн
15
Бергвалл Лукас
Пол
20
€ 35 млн
22
Галлахер Конор
Пол
26
€ 32 млн
30
Бентанкур Родриго
Пол
29
€ 20 млн
10
Мэддисон Джеймс
Пол
29
€ 20 млн
21
Кулушевски Деян
Пол
26
€ 17 млн
68
Уильямс-Барнетт Лука
Пол
18
-
52
Олусеси Каллум
Пол
19
-
22
Мармуш Омар
Нап
27
€ 50 млн
14
Грей Арчи
Нап
20
€ 35 млн
22
Савиньо
Нап
22
€ 35 млн
19
Соланке Доминик
Нап
29
€ 28 млн
47
Ришарлисон
Нап
29
€ 25 млн
11
Тель Матис
Нап
21
€ 22 млн
28
Одобер Вильсон
Нап
21
€ 18 млн
27
Мудрик Михаил
Нап
25
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 8
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