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Команды
Тоттенхэм
Результаты
€ 784 млн
Тоттенхэм - результаты матчей
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Сайт:
http://www.tottenhamhotspur.com/
Тренер:
Роберто Де Дзерби
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31.10 | 20:30
Тоттенхэм
2 : 0
Кристал Пэлас
24.10 | 19:30
Челси
0 : 2
Тоттенхэм
19.10 | 22:00
Тоттенхэм
3 : 1
Ковентри
10.10 | 19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Тоттенхэм
19.09 | 14:30
Тоттенхэм
2 : 3
Астон Вилла
12.09 | 19:30
Тоттенхэм
0 : 0
Эвертон
05.09 | 17:00
Ноттингем Форест
0 : 0
Тоттенхэм
29.08 | 19:30
Тоттенхэм
0 : 2
Ньюкасл
22.08 | 19:30
Брентфорд
3 : 0
Тоттенхэм
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