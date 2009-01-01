Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|24 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|21 тур
|23 января, понедельник
|23:00
|Фулхэм
|0:1
|Тоттенхэм
|7 тур
|19 января, четверг
|23:00
|Манчестер Сити
|4:2
|Тоттенхэм
|20 тур
|15 января, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|0:2
|Арсенал
|19 тур
|4 января, среда
|23:00
|Кристал Пэлас
|0:4
|Тоттенхэм
|18 тур
|1 января, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|0:2
|Астон Вилла
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|15:30
|Брентфорд
|2:2
|Тоттенхэм
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|4:3
|Лидс
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|1:2
|Ливерпуль
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Борнмут
|2:3
|Тоттенхэм
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|1:2
|Ньюкасл
|12 тур
|19 октября, среда
|22:15
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Тоттенхэм
|11 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Эвертон
|10 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Брайтон
|0:1
|Тоттенхэм
|9 тур
|1 октября, суббота
|14:30
|Арсенал
|3:1
|Тоттенхэм
|8 тур
|17 сентября, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|6:2
|Лестер
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Фулхэм
|5 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Вест Хэм
|1:1
|Тоттенхэм
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|18:30
|Ноттингем Форест
|0:2
|Тоттенхэм
|3 тур
|20 августа, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Вулверхэмптон
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|18:30
|Челси
|2:2
|Тоттенхэм
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|4:1
|Саутгемптон