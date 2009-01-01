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    Тоттенхэм - результаты

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.tottenhamhotspur.com/
    Стадион Тоттенхэм Хотспур
    Тренер Антонио Конте
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 2:0 Челси
    24 тур
    		19 февраля, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
    23 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Лестер 4:1 Тоттенхэм
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
    21 тур
    		23 января, понедельник 23:00 Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
    7 тур
    		19 января, четверг 23:00 Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм
    20 тур
    		15 января, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 0:2 Арсенал
    19 тур
    		4 января, среда 23:00 Кристал Пэлас 0:4 Тоттенхэм
    18 тур
    		1 января, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 0:2 Астон Вилла
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 15:30 Брентфорд 2:2 Тоттенхэм
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Тоттенхэм 4:3 Лидс
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
    14 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Борнмут 2:3 Тоттенхэм
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
    12 тур
    		19 октября, среда 22:15 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
    11 тур
    		15 октября, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
    10 тур
    		8 октября, суббота 19:30 Брайтон 0:1 Тоттенхэм
    9 тур
    		1 октября, суббота 14:30 Арсенал 3:1 Тоттенхэм
    8 тур
    		17 сентября, суббота 19:30 Тоттенхэм 6:2 Лестер
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:1 Фулхэм
    5 тур
    		31 августа, среда 21:45 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 18:30 Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм
    3 тур
    		20 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 18:30 Челси 2:2 Тоттенхэм
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон
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