«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за лучшим бомбардиром Бундеслиги

«Манчестер Сити» стал главным претендентом на форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.
Действующий чемпион АПЛ уже сделал ключевые шаги для заключения сделки. Ее сумма оценивается в 65-70 миллионов евро.
«Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за египетским футболистом. Помимо этих клубов, за ним следят «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Челси».
- Рыночная стоимость Мармуша – 60 млн евро.
- Он забил 13 голов в 15 матчах этого сезона Бундеслиги.
- Нападающий «Айнтрахта» делит звание лучшего бомбардира турнира с Гарри Кейном из «Баварии».