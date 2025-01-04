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    • «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за лучшим бомбардиром Бундеслиги

    «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за лучшим бомбардиром Бундеслиги

    «Манчестер Сити» стал главным претендентом на форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.

    Действующий чемпион АПЛ уже сделал ключевые шаги для заключения сделки. Ее сумма оценивается в 65-70 миллионов евро.

    «Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за египетским футболистом. Помимо этих клубов, за ним следят «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Челси».

    • Рыночная стоимость Мармуша – 60 млн евро.
    • Он забил 13 голов в 15 матчах этого сезона Бундеслиги.
    • Нападающий «Айнтрахта» делит звание лучшего бомбардира турнира с Гарри Кейном из «Баварии».

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    Источник: CaughtOffside

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    04.01.2025 14:51
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