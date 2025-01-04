«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за лучшим бомбардиром Бундеслиги

«Манчестер Сити» стал главным претендентом на форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Действующий чемпион АПЛ уже сделал ключевые шаги для заключения сделки. Ее сумма оценивается в 65-70 миллионов евро.

«Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за египетским футболистом. Помимо этих клубов, за ним следят «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Челси».