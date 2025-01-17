Стало известно, сколько «Сити» заплатит за Мармуша

«Манчестер Сити» выплатит за трансфер нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша 80 миллионов евро, включая бонусы. Клубы уже договорились о переходе.
25-летний игрок сборной Египта подпишет с английским клубом контракт до 2029 года, но ему еще предстоит пройти медосмотр.
- Во избежание срыва сделки «Сити» пытается добиться, чтобы Мармуш не попал в заявку на сегодняшний матч Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».
- Мармуш провел в текущем сезоне 26 игр за «Айнтрахт», отметился 20 голами и 14 ассистами.