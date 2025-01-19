Раскрыта зарплата Мармуша в «Манчестер Сити»

Стали известны все финансовые подробности трансфера Омара Мармуша из «Айнтрахта» в «Манчестер Сити».

Клуб АПЛ заплатит за нападающего 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ожидается, что египтянин в понедельник начнет проходить медобследование, а во вторник или среду о сделке объявят официально.