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    Раскрыта зарплата Мармуша в «Манчестер Сити»

    Стали известны все финансовые подробности трансфера Омара Мармуша из «Айнтрахта» в «Манчестер Сити».

    Клуб АПЛ заплатит за нападающего 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год после вычета налогов.

    Ожидается, что египтянин в понедельник начнет проходить медобследование, а во вторник или среду о сделке объявят официально.

    • Рыночная стоимость Мармуша – 60 млн евро.
    • Он выступал за «Айнтрахт» с лета 2023 года.
    • Статистика форварда: 67 матчей, 37 голов, 20 ассистов.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    19.01.2025 23:23
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