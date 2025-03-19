Хусанов вошел в топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.
Десятка самых подорожавших футболистов выглядит так:
- Коул Палмер («Челси») – 130 млн евро (+40);
- Александер Исак («Ньюкасл») – 100 млн евро (+25);
- Итан Нванери («Арсенал») – 55 млн евро (+25);
- Дин Хeйзен («Борнмут») – 42 млн евро (+24);
- Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») – 35 млн евро (+23);
- Нико Гонсалес («Манчестер Сити») – 40 млн евро (+22);
- Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») – 28 млн евро (+18);
- Витор Рейс («Манчестер Сити») – 30 млн евро (+16);
- Омар Мармуш («Манчестер Сити») – 75 млн евро (+15);
- Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 70 млн евро (+15).
Источник: Transfermarkt