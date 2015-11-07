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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 07 ноября 2015
Бавария
07.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
11'
А. Роббен
18'
Д. Коста
37'
Р. Левандовски
40'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
85'
Замена
М. Ристль
️️️️
С. Ди
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Коста
69'
63'
Замена
Ф. Хайзе
️️️️
Т. Шунич
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Т. Мюллер
59'
46'
Замена
А. Глоушек
️️️️
Ф. Костич
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Д. Боатенг
46'
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
40'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Т. Мюллер
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Коста
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
2
Март Ристль
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
13
Рафинья
6
Киммих
23
Видаль
10
Роббен
11
Коста
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
3-2-2-2-1
22
Тытонь
32
Баумгартль
44
Шунич
5
Швааб
17
Кляйн
2
Инсуа
20
Ди
4
Гентнер
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
17
Боатенг
4
Бенатиа
4
Бенатиа
17
Боатенг
13
Мюллер
28
Бадштубер
28
Бадштубер
13
Мюллер
11
Коста
6
Алькантара
6
Алькантара
11
Коста
20
Ди
2
Ристль
2
Ристль
20
Ди
18
Костич
14
Глоушек
14
Глоушек
18
Костич
44
Шунич
16
Хайзе
16
Хайзе
44
Шунич
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Арианит Ферати
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Арианит Ферати
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Бавария - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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