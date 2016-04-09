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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 09 апреля 2016
Штутгарт
09.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
63'
Д. Дидави
31'
Г. Нидермайер (АГ)
52'
Д. Алаба
89'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
89'
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Левандовски
75'
Замена
Д. Коста
️️️️
Й. Киммих
Замена
Б. Тащи
️️️️
Л. Рупп
75'
69'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 1:2!
Д. Дидави
63'
60'
Желтая карточка
Д. Алаба
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алаба
Пас отдал
Х. Бернат
Желтая карточка
Д. Дидави
45'
37'
Желтая карточка
Х. Алонсо
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Нидермайер
27'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Видаль
22'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Тытонь
17
Кляйн
5
Нидермайер
5
Швааб
2
Инсуа
44
Шунич
10
Рупп
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
11
Кравец
3-2-3-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
5
Алаба
24
Бернат
88
Мартинес
6
Киммих
3
Алонсо
23
Видаль
7
Рибери
27
Гетце
9
Левандовски
10
Рупп
80
Тащи
80
Тащи
10
Рупп
27
Гетце
6
Алькантара
6
Алькантара
27
Гетце
6
Киммих
11
Коста
11
Коста
6
Киммих
23
Видаль
13
Мюллер
13
Мюллер
23
Видаль
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Штутгарт - Бавария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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