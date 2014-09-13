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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 13 сентября 2014
Бавария
13.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
27'
М. Гетце
85'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Костич
Замена
К. Писарро
️️️️
Р. Левандовски
87'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Р. Левандовски
85'
81'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Ляйтнер
69'
Замена
К. Груэсо
️️️️
К. Гентнер
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Гетце
68'
Желтая карточка
Х. Алонсо
63'
46'
Замена
Ф. Костич
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Х. Бадштубер
43'
27'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
22
Том Штарке
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
3-2-1-1-2
1
Нойер
5
Алаба
28
Бадштубер
4
Данте
24
Бернат
21
Лам
3
Алонсо
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-3
26
Ульрайх
2
Сакаи
22
Рюдигер
5
Швааб
17
Кляйн
78
Ляйтнер
21
Ромеу
4
Гентнер
11
Вернер
22
Харник
11
Ибишевич
27
Гетце
7
Рибери
7
Рибери
27
Гетце
28
Бадштубер
10
Гаудино
10
Гаудино
28
Бадштубер
9
Левандовски
14
Писарро
14
Писарро
9
Левандовски
4
Гентнер
11
Груэсо
11
Груэсо
4
Гентнер
78
Ляйтнер
44
Максим
44
Максим
78
Ляйтнер
11
Ибишевич
18
Костич
18
Костич
11
Ибишевич
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
22
Том Штарке
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Бавария - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Альянц Арена
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