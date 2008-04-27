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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 27 апреля 2008
Бавария
27.04.2008, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Штутгарт
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бавария - Штутгарт
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0
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0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:55 (прямая)
Новости команд
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