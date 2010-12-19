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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 19 декабря 2010
Штутгарт
19.12.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 5
Завершен
Бавария
50'
М. Харник
63'
М. Харник
68'
К. Гентнер
31'
М. Гомес
35'
Т. Мюллер
42'
Ф. Рибери
52'
М. Гомес
55'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
Желтая карточка
П. Погребняк
Замена
Д. Алаба
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 3:5!
К. Гентнер
Замена
К. Гентнер
️️️️
З. Кузманович
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 2:5!
М. Харник
Пас отдал
З. Кузманович
Замена
Х. Булахруз
️️️️
Э. Бичакчич
ГОЛ! 1:5!
М. Гомес
ГОЛ! 1:4!
М. Гомес
ГОЛ! 1:3!
М. Харник
Пас отдал
П. Погребняк
Замена
Д. Праньич
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Гебхарт
ГОЛ! 0:3!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Оттль
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
16'
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
К. Треш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ПЗ
15
Артур Бока
ЛП
8
Здравко Кузманович
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Андреас Оттль
ОП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
7
Элсон
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-3-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
15
Дельпьер
4
Бичакчич
8
Кузманович
15
Бока
28
Треш
10
Гебхарт
88
Погребняк
18
Какау
4-1-3-2
22
Бутт
33
Брено
44
Тимощук
21
Лам
26
Контенто
16
Оттль
34
Алтынтоп
6
ван Боммел
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
4
Бичакчич
23
Булахруз
23
Булахруз
4
Бичакчич
8
Кузманович
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Кузманович
10
Гебхарт
22
Харник
22
Харник
10
Гебхарт
34
Алтынтоп
32
Праньич
32
Праньич
34
Алтынтоп
13
Мюллер
5
Алаба
5
Алаба
13
Мюллер
27
Гомес
11
Клозе
11
Клозе
27
Гомес
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
22
Марк Циглер
ВР
13
Мамаду Ба
ЦП
7
Элсон
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
13
Мамаду Ба
ЦП
7
Элсон
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Штутгарт - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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