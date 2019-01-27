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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 27 января 2019
Бавария
27.01.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Штутгарт
5'
Т. Алькантара
55'
К. Гентнер (АГ)
71'
Л. Горецка
84'
Р. Левандовски
26'
А. Донис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
84'
ГОЛ! 3:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
71'
66'
Желтая карточка
К. Гентнер
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Гентнер
55'
Желтая карточка
Д. Алаба
32'
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Донис
Пас отдал
К. Гентнер
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
Р. Левандовски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нойер
15
Хуммельс
25
Зюле
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
27
Горецка
6
Алькантара
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
4-4-1-1
20
Цилер
5
Кабак
32
Бек
2
Инсуа
2
Кемпф
4
Гентнер
35
Эссвайн
25
Аскасибар
7
Цубер
31
Гонсалес
22
Донис
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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