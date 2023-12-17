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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 17 декабря 2023
Бавария
17.12.2023, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
2'
Г. Кейн
55'
Г. Кейн
63'
К. Мин-Джэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
А. Дэвис
89'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
83'
83'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Й. Вагноман
Замена
М. Тель
️️️️
Д. Мусиала
83'
82'
Желтая карточка
Д. Левелинг
77'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Ундав
69'
Желтая карточка
А. Каразор
ГОЛ! 3:0!
К. Мин-Джэ
63'
59'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Э. Мийо
59'
Замена
Силас
️️️️
К. Фюрих
59'
Замена
А. Руо
️️️️
В. Антон
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Мин-Джэ
55'
31'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Сане
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Рафаэль Геррейру
ПЗ
10
Джамал Мусиала
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
26
Силас
ПВ
17
Лука Раймунд
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
45
Павлович
27
Лаймер
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
9
Гирасси
26
Ундав
19
Дэвис
13
Кретциг
13
Кретциг
19
Дэвис
10
Мусиала
11
Тель
11
Тель
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
3
Антон
24
Руо
24
Руо
3
Антон
26
Ундав
11
Чон
11
Чон
26
Ундав
10
Фюрих
26
Силас
26
Силас
10
Фюрих
20
Мийо
18
Левелинг
18
Левелинг
20
Мийо
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
1
Даниэль Перец
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
4
3
Офсайды
2
0
Количество передач
160
399
Сейвы
1
5
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.25
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
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