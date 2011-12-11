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Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 11 декабря 2011
Штутгарт
11.12.2011, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
6'
К. Гентнер
13'
М. Гомес
57'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
Желтая карточка
Г. Нидермайер
+1
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
Д. Боатенг
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Рибери
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ю. Шибер
Замена
Какау
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
Х. Бадштубер
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Лам
Вторая желтая
К. Молинаро
Желтая карточка
А. Бока
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
К. Молинаро
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Рафинья
Желтая карточка
К. Гентнер
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
Пас отдал
М. Харник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
15
Артур Бока
ПЗ
10
Тимо Гебхарт
ЛП
6
Вилльям Квист
ОП
4
Кристиан Гентнер
(К)
ЦП
22
Мартин Харник
АП
15
Тамаш Хайнал
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
3
Родригес
15
Бока
6
Квист
10
Гебхарт
4
Гентнер
22
Харник
20
Шибер
15
Хайнал
4-2-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
8
Кроос
44
Тимощук
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
15
Хайнал
5
Нидермайер
5
Нидермайер
15
Хайнал
4
Гентнер
18
Какау
18
Какау
4
Гентнер
20
Шибер
88
Погребняк
88
Погребняк
20
Шибер
7
Рибери
5
Алаба
5
Алаба
7
Рибери
10
Роббен
17
Боатенг
17
Боатенг
10
Роббен
13
Мюллер
14
Густаво
14
Густаво
13
Мюллер
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Андре Вайс
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Андре Вайс
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Штутгарт - Бавария
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:25 (воскресенье, 11 декабря)
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