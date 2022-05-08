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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 08 мая 2022
Бавария
08.05.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
35'
К. Мавропанос (АГ)
44'
Т. Мюллер
52'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Штутгарт
Красная карточка
К. Коман
90'
+6
Желтая карточка
А. Дэвис
90'
+1
Замена
М. Забитцер
️️️️
С. Гнабри
86'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
85'
79'
Замена
Э. Томми
️️️️
С. Калайджич
74'
Желтая карточка
Т. Кулибали
Замена
К. Толиссо
️️️️
Б. Павар
72'
Замена
М. Рока
️️️️
Л. Горецка
72'
63'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
К. Фюрих
Замена
Н. Зюле
️️️️
Т. Ньянзу
63'
52'
ГОЛ! 2:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
50'
Желтая карточка
К. Фюрих
46'
Замена
О. Мангала
️️️️
О. Мармуш
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Упамекано
44'
39'
Желтая карточка
А. Каразор
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Мавропанос
35'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
23
Ньянзу
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-3
21
Мюллер
21
Ито
15
Мавропанос
16
Каразор
3
Антон
3
Эндо
3
Соса
10
Фюрих
8
Томаш
22
Мармуш
11
Калайджич
23
Ньянзу
25
Зюле
25
Зюле
23
Ньянзу
27
Горецка
21
Рока
21
Рока
27
Горецка
28
Павар
8
Толиссо
8
Толиссо
28
Павар
7
Гнабри
20
Забитцер
20
Забитцер
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
11
Калайджич
27
Томми
27
Томми
11
Калайджич
22
Мармуш
23
Мангала
23
Мангала
22
Мармуш
10
Фюрих
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Фюрих
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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